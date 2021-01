Detto Fatto riparte il 4 gennaio 2021: tutti i tutorial per iniziare il nuovo anno

Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi e la squadra al completo di Detto Fatto guidata da Bianca Guaccero ci aspettano in onda con le nuove puntate del programma di Rai 1 da lunedì 4 gennaio! Si torna prima della befana con il programma di Rai 2 che andrà come sempre in onda alle 15.15 anche in questo nuovo anno! Curiosi di sapere che cosa vedremo nella prima settimana in compagnia con Detto Fatto e tutti gli imperdibili tutorial?

Scopriamo le anticipazioni.

Detto Fatto la puntata del 4 gennaio 2021: le anticipazioni



La settimana si apre lunedì 4 gennaio con la rubrica di moda bon ton di Olivia Ghezzi, che spiegherà le tendenze e i colori del nuovo anno, mentre in cucina ci sarà il re della sfoglia Beniamino Baleotti, che preparerà le tagliatelle al caffè. Spazio poi all’oroscopo di Mauro Perfetti e alle previsioni meteo di Massimo Martinelli. Una mamma con una storia speciale sarà invece la protagonista del “Cambio look ad honorem” di Carla Gozzi.

Detto Fatto in onda anche il 5 gennaio 2021: le anticipazioni



Martedì 5 gennaio Carla Gozzi inaugurerà una nuova rubrica: “Personality look”, durante la quale disegnerà un nuovo look sulla base del profilo psicologico-caratteriale della sua ospite. Presenti in puntata anche Jill Cooper, che seguirà, con il nutrizionista Sacha Sorrentino, i progressi della sua classe; e la stilista Silvia Nobili, che sarà in collegamento con un uomo appassionato di cucito creativo per un progetto legato alla Befana. Sempre alla Befana, sarà dedicata la “Superclassifica Jon”, durante la quale Jonathan ripercorrerà i personaggi che la hanno interpretata al cinema o in tv. La Befana sarà protagonista anche di una delle prove della finale del contest “Caccia al tutor”. I due finalisti, Micaela e Antonio, tra le altre cose, dovranno cimentarsi anche nella preparazione dei dolcetti della Befana. A giudicarli, come sempre, ci sarà Ilario Vinciguerra, affiancato da una giuria composta Rossella Erra e Carlo Spallino Centonze.

Salta la puntata della Befana, si torna il 7 gennaio



Scopriremo una nuova rubrica “Gli indispensabili di Carla Gozzi”, in cui la Gozzi spiegherà come utilizzare in diversi modi lo stesso capo per creare look differenti. Sarà poi presente l’esperta di moda curvy Elisa D’Ospina, che rinnoverà il look di una ragazza dandole lezioni di autostima e, inoltre, durante il suo spazio si collegherà la modella e influencer Paola Turani. Ci saranno poi l’esperto di fitoterapia Renato Raimo e, in cucina, lo chef Mattia Poggi. Infine, per la rubrica “Detto Fatto risponde” interverrà in collegamento la meccanica del programma, Elena Giavieri, che insegnerà a sbrinare il parabrezza con semplici metodi fai da te.

Si chiude la settimana con i tutorial e i consigli dell’8 gennaio 2021



Venerdì 8 gennaio l’hair stylist Salvo Filetti avrà come ospite, per il suo tutorial, la cantante Deborah Iurato. Ci sarà poi un nuovo spazio dedicato al pubblico femminile con l’avvocato Manuela Maccaroni, che risponderà ai quesiti che arriveranno sui diritti delle donne e della famiglia. Presenti in puntata anche l’interior designer Luca Medici e il pizzaiolo Gianfranco Iervolino.