Paf il cane torna su Rai YoYo con una nuova stagione

Pronti per le novità in arrivo sul canale tv preferito dai più piccoli? Dopo il grande successo ottenuta dalla prima stagione, torna su Rai Gulp e RaiPlay “Paf il cane”, la serie ispirata al noto videogioco “Space Dog”. Il famoso eroe digitale appare nella seconda edizione della serie animata, in un misto di azione, gag e commedia, in onda da domenica 3 gennaio, tutti i giorni, alle 17.05. Nonostante la sua piccola taglia e l’attitudine al gioco, Paf è da sempre un eroe. Attraverso i 78 episodi il pubblico sarà immerso nelle sue fantastiche avventure, nelle quali correrà in soccorso dei suoi più cari amici e, in particolare, della sua padroncina Lola, superando brillantemente i numerosi ostacoli che troverà sul suo cammino. Paf è il classico “cane della porta accanto”, l’amico che ognuno vorrebbe avere, devoto e coraggioso, che non esiterà a costruirsi gadget geniali con i quali si tufferà nel bel mezzo dell’azione. Paf supera l’insuperabile con piani strampalati ma sempre geniali grazie al suo acume canino, a volte pericoloso, spesso insospettabile e sempre divertente.

Scopriamo qualche dettaglio in più su questa nuova stagione.

Paf il cane: la nuova stagione è su Rai YoYo



La serie animata, prodotta da Superprod e Animoka di Torino in collaborazione con Rai Ragazzi e Canal Plus, nasce da un gioco che ha già ricevuto grandi consensi su Facebook, ovvero “Space Dog”. Lo scopo del gioco è sempre lo stesso. Trascinare in aria il cane e farlo volare in cielo il più lontano possibile e cercando di farlo rimbalzare sugli ignari polli che disseminano il terreno. Nella serie animata, invece, Paf è un eroe. Ufficialmente è il cane di Lola, una bambina di otto anni. Ma in segreto Paf è un super eroe.

Ed è proprio per la sua padroncina che Paf farebbe di tutto. Il nostro super cagnolino non ci pensa due volte ad indossare un mantello o a mettere insieme un’armatura per affrontare qualsiasi tipo di sfida e assicurarsi che le giornate di Lola e dei suoi amici siano piene di gioia e serenità