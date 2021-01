Speciale Lotteria Italia Soliti Ignoti stasera con Amadeus: tutti gli ospiti

Non è stato un anno particolarmente brillante quello che si è appena chiuso per le vendite dei biglietti della Lotteria Italia. E’ stato registrato infatti un fortissimo calo. Ma i premi ci sono, e le persone che hanno acquistato il biglietto vincente di questa edizione della Lotteria Italia, potrebbero esser baciate dalla fortuna e cambiare anche vita, chissà! Stasera per scoprire le combinazioni dei biglietti vincenti l’estrazione è su Rai 1 con la puntata speciale de I soliti Igniti. Sarà anche quest’anno Amadeus con i suoi ospiti a tener compagnia al pubblico in attesa del primo premio della Lotteria Italia con il super biglietto vincente. In palio anche quest’anno il montepremi per il biglietto fortunatissimo, si possono vincere fino a 5 milioni di euro.

Non ci resta scoprire chi ci sarà al fianco di Amadeus per questa serata speciale dedicata proprio alla Lotteria Italia.

“Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Lotteria Italia” stasera su Rai 1

Tanti gli ospiti che arriveranno al Teatro delle Vittorie e che verranno coinvolti nel corso della serata, tra cui Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi che torneranno domani sera su Rai 1 con la sesta stagione di Che Dio ci aiuti; e poi ancora anche, Serena Rossi, che sarà un altro volto del 2021 di Rai 1 nella fiction Mina Settembre.

Tra gli altri ospiti anche Biagio Izzo, Alberto Matano, Laura Chiatti. Ci sarà chi giocherà la partita e si cimenterà con l’indagine fino al gioco finale del “parente misterioso”, devolvendo in caso di vittoria il montepremi in beneficenza all’Istituto Spallanzani, e chi sarà tra le identità da svelare e sarà poi coinvolto nel gioco dedicato alla Lotteria Italia. Molti anche i momenti di spettacolo e di intrattenimento per festeggiare, come da tradizione, la Befana supermilionaria.

Insomma una serata all’insegna della spensieratezza per tenere compagnia ai tanti italiani che sono necessariamente a casa davanti alla tv. Anche oggi l’Italia è in zona rossa e si prepara ad affrontare un altro periodo di restrizioni per provare ad arginare il maledetto covid 19.