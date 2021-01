Pupo a Verissimo racconta della terza figlia avuta da una fan

Pupo non smette mai di stupirci o forse dovremmo smetterla di farlo. A Verissimo Pupo ha raccontato di sua figlia Valentina, della terza figlia, nata dalla relazione con una fan, conosciuta non subito perché pensa che la sua fan avesse capito che lui in quel momento non sarebbe stato capace di occuparsi della bambina. In pratica come il cantante ha trovato il modo e il tempo di dire tutto alla sua famiglia, la ragazza sua fan ha trovato modo e tempo giusti per il bene della bambina. Una storia che sembra un film ma è tutta realtà. L’opinionista del Grande Fratello Vip di recente ha confidato dell’amore che ha per la figlia Valentina proprio durante una delle puntate, innegabile la sua naturalezza.

PUPO NON METTE PALETTI ALL’AMORE

“Ho scelto il tempo giusto per dirlo a mia moglie” e infatti sua moglie ama Valentina come le loro due figlie, allo stesso modo la ragazza ama le sue sorelle e la moglie di Pupo. Una bella famiglia allargata, anche perché non dimentichiamo che lui ha due donne, la moglie e la compagna. Tutto nel rispetto di tutti ed è ammirato quando racconta della fan che aveva incontrato e amato più volte che gli raccontava di avere una figlia ma non diceva che quella figlia era sua.

“Io sotto il profilo sentimentale non ho mai avuto filtri o paletti”. Una volta si è innamorato anche di un uomo e pensa che l’amore sia amore, può avere le sue sfaccettature, anche di sofferenza ma l’amore non ha colore. Quindi l’amore per un amico, per la musica, per un’opera d’arte, tutto insieme. Incredibile la sua apertura mentale, peccato Silvia Toffanin non gli chieda se anche le sue donne possono avere altre storie, altri uomini, magari storie da portare avanti parallele alle altre per lungo tempo, anche per sempre.