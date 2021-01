Il fratello di Stefania Orlando da Domenica Live lancia un appello per essere considerato da lei

Nella puntata di Domenica Live in onda il 24 gennaio 2021, il fratello di Stefania Orlando, Gianni, ha lanciato un appello verso la concorrente del Grande Fratello VIP 5. Gianni, che in realtà è figlio della madre di Stefania ma ha un altro padre biologico, è stato riconosciuto quando aveva sette anni dal papà della Orlando ( che ha anche un altro fratello Fabio, del quale parla sempre in casa). La sua vita è stata però molto particolare: è stato infatti mandato subito in collegio, come ha raccontato oggi in tv e quando la mamma di Stefania e suo padre lo facevano tornare a casa, dicevano a lei che all’epoca era una bambina e a Fabio, che era un amichetto. Solo quando Stefania e Fabio erano ormai adulti, hanno scoperto che in realtà Gianni era fratello a tutti gli effetti. La storia è molto intricata e non c’è stato del tempo per capire tutti i dettagli. Ma Gianni spiega che anche dopo che Stefania e Fabio hanno saputo che era un fratello, e non un amico, le cose non sono molto cambiate. Per fare un esempio, spiega che Stefania non lo ha invitato al matrimonio e non parla mai di lui come di un fratello.

L’appello di Gianni, il fratello di Stefania Orlando da Domenica Live

Anche la conduttrice quindi ha cercato di capire che cosa Stefania e Fabio sapessero di questo fratello misterioso ma c’è stato poco tempo per approfondire. Gianni ha spiegato che si vede ogni tanto con sua madre in estate ma che Stefania sembra non avere mai tempo per incontrarlo. Ha anche detto che aveva conosciuto Andrea Roncato e che ha visto l’attuale marito di Stefania, Simone Gianlorenzi, solo un paio di volte.

Quello che vorrebbe Gianni, che oggi vive a Parigi, è essere trattato come un fratello, avere modo di sentire più spesso Stefania e Fabio. Ha anche detto che sente la loro mancanza e che è dispiaciuto anche del fatto che ha due figli che li hanno visti l’ultima volta forse nel 2007 e vorrebbe invece che fossero vicini, visto che sono i loro nipoti.

Stefania vedrà questo video nella puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda domani sera? Per lei potrebbe essere un altro colpo basso a dire il vero. Vedremo che cosa succederà!