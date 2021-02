Ciao Maschio con Nunzia de Girolamo dal 13 febbraio su Rai 1

Dopo lo slittamento, dopo le foto dello scandalo, dopo la pubblicità molto particolare di questo nuovo programma di Rai 1, finalmente il debutto, in modo da poter giudicare il prodotto finale! Dal 13 febbraio 2021 su Rai 1 arriva Ciao Maschio, il nuovo programma di Nunzia de Girolamo per la seconda serata del sabato sera. Si parte domani, in seconda serata a mezzanotte e un quarto circa. Nel nuovo programma che vede al debutto, nel ruolo di conduttrice, Nunzia De Girolamo faremo una sorta di viaggio alla scoperta dell’universo maschile, anche in funzione del rapporto con le donne più significative delle loro vite, per capire se ‘’Ciao Maschio” è un saluto, un addio o un arrivederci, oppure un benvenuto. Nunzia De Girolamo cercherà di scoprirlo nelle otto puntate intervistando, anzi, mettendo “a nudo” tre uomini in ogni puntata.

Ma scopriamo qualche dettaglio in più sul nuovo programma di Rai 1.

Ciao maschio debutta su Rai 1



Ogni appuntamento avrà infatti un tema principale sul quale i tre ospiti, tra momenti spensierati o più riflessivi, intimisti o ironici, discuteranno con la conduttrice per far emergere le loro storie personali.

Ciao maschio i protagonisti della prima puntata

I primi saranno il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, il conduttore Stefano De Martino e il comico Francesco Paolantoni.

Se i modelli femminili negli ultimi anni sono decisamente cambiati si può dire lo stesso di quelli maschili? In una sorta di gioco di ruolo, “Ciao Maschio” cercherà di tornare a dare centralità agli uomini che oggi si sentono un po’ smarriti, ma allo stesso tempo proverà a spogliarli della loro virilità. Sarà quindi l’occasione per entrare in quello spogliatoio maschile di cui le donne spesso vorrebbero avere la chiave per comprendere un mondo apparentemente lontano. E la chiave sarà nelle mani di Nunzia, unica donna ammessa a varcare la soglia dello studio.

Ad eccezione di Drusilla Foer che alla fine di ogni puntata, in maniera provocatoria e spiazzante offrirà il suo punto di vista su quanto appena ascoltato. Anche il pubblico a casa sarà chiamato a partecipare e dire la sua attraverso l’hashtag #ciaomaschio.