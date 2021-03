Ascolti finale Sanremo 2021: Amadeus a caccia del 60% di share

La musica è finita…Gli amici se ne vanno...Amadeus e Fiorello salutano tutti gli italiani, chi li ha seguiti e chi li ha criticati! Sanremo 2021 ci saluta. Tanto parlare e in una sola settimana tutto è svanito! In onda ieri 6 marzo 2021 la finalissima e ovviamente, questa mattina grande attesa per gli ascolti registrati in questa quinta serata del Festival. Abbiamo capito che non si possono fare paragoni, che tutto quello che questo Sanremo 2021 ha fatto in termini di ascolti, è un miracolo, viste le condizioni in cui lo show è andato in onda. Riapriamo una parentesi in merito per sottolineare il grande sforzo di tutti, innegabile. Anche il programma più breve, ha bisogno di tantissima preparazione, di forza, di pazienza, per la messa in onda. Un evento come Sanremo, seppur ridimensionato all’osso, come è successo in questa edizione 71, ha bisogno di uno sforzo incredibile che in Rai è stato fatto. E questo è un dato di fatto. Fiorello e Amadeus non si sono risparmiati, cercare e trovare la cifra giusta non era semplice e forse, dopo le prime due puntate così così, se la sono cavata meglio. Non si sono sicuramente risparmiati, mettendoci davvero la faccia, anche a causa delle tante assenze, degli intoppi dell’ultimo momento e degli ostacoli difficili da superare. Ed è vero che in questo clima, gli ascolti sono importanti ma relativi. Non è questo che si rimprovera ad Amadeus. Spesso su queste pagine leggere che la qualità non è sinonimo di qualità. Sarebbe bastato semplicemente ammettere che forse, qualche errore di valutazione era stato fatto. Senza arrampicarsi sugli specchi, alla ricerca di numeri, di negazioni di dati e di picchi da trovare nei social. A tal proposito è chiaro che il modo di seguire i programmi in tv, soprattutto per i giovani è cambiato, e che gli ascolti dello streaming dovrebbero essere sommati ai dati auditel del piccolo schermo. Ma anche questi dati vanno dati in altro modo. Visto che questo è il primo anno in cui se ne parla molto, fare paragoni con il passato, arrivando a dire “questo è il Festival più seguito sui social negli ultimi 70 anni” è parecchio ridicolo. Semmai degli ultimi 4 o forse 5, per dire…

Ascolti Sanremo 2021: i dati auditel della serata del 6 marzo 2021

Torniamo quindi ai numeri. Come è andata questa finale in termini di share e quali sono stati i dati auditel per la finalissima di Sanremo 2021? Come sempre i dati relativi alla serata saranno disponibili alle 10 di oggi ma nel frattempo, proviamo a dare una occhiata a quello che è successo negli ultimi anni per la finale di Sanremo.

Gli ascolti della finale di Sanremo 2021: i dati di ascolto delle finali degli ultimi 5 anni

Vediamo quello che è successo negli ultimi anni. L’anno scorso Sanremo con Amadeus toccò cifre bulgare, come si sul dire in questi casi, andando oltre il 60%. Non sarà affatto facile avvicinarsi a quella cifra e probabilmente la speranza è quella di incassare almeno il 50% di share medio.

Sanremo 2020

Conduce Amadeus con Fiorello e Tiziano Ferro

Spettatori: 11.477.000

Share: 60.60%



Sanremo 2019

Conduce Claudio Baglioni con Virginia Raffaele e Claudio Bisio

Spettatori: 10.622.000

Share: 56.50%



Sanremo 2018

Conduce Claudio Baglioni con Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino

Spettatori: 12.125.000

Share: 58.30%



Sanremo 2017

Conduce Carlo Conti con Maria De Filippi.

Spettatori: 12.022.000

Share: 58.40%



Sanremo 2016

Conduce Carlo Conti con Virginia Raffaele, Gabriele Garko e Madalina Ghenea.

Spettatori: 11.223.000

Share: 52.52%