Ascolti Canzone segreta: il debutto di Serena Rossi in prime time su Rai 1

Grande attesa questa mattina per i dati di ascolto del 12 marzo 2021, per la prima puntata di Canzone segreta il nuovo format scelto dalla Rai per la prima serata del venerdì ( comprendiamo dopo averlo visto perchè al sabato non avrebbe avuto nessuna chance). Non conosciamo ancora i dati di ascolto ed è per questo che esprimiamo, in attesa del riscontro auditel, un primo parere su questo programma. Serena Rossi tanto brava quanto emozionata non viene affatto aiutata da un format che non ha nè capo nè coda. Lei elegante, il programma senza guizzi ma con la giusta dose di tranquillità che regala sonni tranquilli al pubblico di Rai 1. I famosi giovani che tanto piacciono a Coletta, difficilmente si saranno sintonizzati sulla prima rete. Era già difficile per non che di anni ne abbiamo qualcuno in più, comprendere cosa stesse andando in onda. Perchè il senso di un programma nel quale si fanno le sorprese a un ospite a un vip famoso, dovrebbe stupirci se quella persona non avesse neppure idea di quello che da lì a pochi attimi succederà. E invece iniziamo subito con Luca Argentero che accetta l’invito di Serena Rossi solo perchè è lei, che sa che sta per partecipare a un programma dove riceverà delle sorprese ( “a me le sorprese non piacciono molto, mi piace più farle che riceverle” ha detto l’attore entrando in studio). E che ha persino idea di chi ci sarà per lui: sospetta della sua compagna Cristina Marino e infatti c’è proprio lei in una delle sorprese. Wow…

Ecco il problema non è proprio Serena Rossi che fa il suo, per quello che può e che oltre non riesce ad andare anche per ovvi motivi, è la sua prima volta da sola in prima serata su Rai 1. Basta dare uno sguardo allo spezzone dedicato a Carlo Conti. Il conduttore arriva in studio, stravolge il ritmo, diventa protagonista e timoniere dello spazio, perchè si sa, per chi lo fa di mestiere, è tutta altra cosa. Il problema resta comunque questo format che al momento, neppure delude perchè prima, bisognerebbe capirlo.

Gli ascolti del 12 marzo 2021: ecco i dati auditel relativi alla prima di Canzone segreta

Da questo programma, visti costi e investimenti, ci si aspettano grandi cose, almeno un risultato che superi il 20 % di share. Chiaramente potrebbe succedere di tutto perchè è una certa fascia di pubblico che su Rai 1 ne fa da padrone e magari chissà, a quel genere di target, tutto questo è piaciuto.

Vi ricordiamo che i dati di ascolto come sempre arrivano dopo le 10.