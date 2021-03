Claudio Baglioni Da noi a ruota libera: “Gli anni più belli sono quelli che viviamo”

Da quasi 56 anni Claudio Baglioni prosegue con testi e musica, le sue canzoni sono senza fine, c’è sempre un futuro ma tutto è iniziato quando aveva solo 4 anni (foto). A Da noi a ruota libera Claudio Baglioni racconta del padre che era un brigadiere dei carabinieri che si dedicava dopo il lavoro alle poesie in rima baciata. Non è figlio d’arte, nessuno della famiglia da cui apprendere la musica ma da piccolissimo aveva già una fisarmonica tra le mani, a 4 anni. La prima ruota che gira arriva a 14 anni, suo malgrado partecipò a un concorso perché un suo amico si iscrisse. “Mio padre fece il direttore artistico per me e scelse una canzone che al festival di Sanremo di quell’anno era scritta da Ferrante, era Ogni volta”. Faceva le prove tutto il giorno nello specchio dell’entrata della casa. La madre lo vestì come un confetto con i pantaloni celesti e la camicia rosa. Sorride con questi ricordi Claudio Baglioni ma davvero tutto è iniziato da lì.

CLAUDIO BAGLIONI SI RACCONTA A FRANCESCA FIALDINI

Nel 1975 Signora Lia ed è l’inizio ma solo dopo arriveranno i grandi successi, i grandi concerti di Claudio Baglioni. Nel 1981 Strada facendo e il suo gancio in mezzo al cielo sono state tante persone, dai musicisti ai compagni di lavoro, le compagne di una vita: “Devo dire che quel gancio è composta da tanta umanità e tante mani ma anche da sconosciuti” racconta che ci sono state lettere di fan che spesso l’hanno aiutato a superare momenti difficili con i loro grazie: “Persone in cui in certi momenti non ero messo bene mi hanno dato una grande mano”. L’album più venduto di sempre La vita è adesso, anche oggi un record nel mondo della musica italiana. “Forse gli anni più belli sono quelli che viviamo, ci dobbiamo consolare con questa idea ma sono belli perché sono nostri e sono preziosi”.

Nel 2020 Gli anni più belli, colonna sonora anche del film di Muccino ma non può dimenticare Questo piccolo grande amore, un successo arrivato quando stava pensando di lasciare la musica.

Il video di una ragazza di 15 anni, suona con la chitarra una sua canzone. Arianna confida che lui riempie le sue giornate, ma come lei tante giovanissime fan. Claudio è il gancio in mezzo al cielo di molte persone. Martina ha 17 anni e in collegamento incontra il suo idolo, emozionati entrambi.