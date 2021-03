Francesco Facchinetti a E’ sempre mezzogiorno, i consigli ai papà e ai ragazzi (Foto)

Francesco Facchinetti è l’ospite in collegamento di oggi 22 marzo 2021 con Antonella Clerici per E’ sempre mezzogiorno. “Cerco di vivere intensamente almeno questa prima parte della vita dei miei figli, altrimenti ti perdi quindi non solo i primi passi, la prima parola ma anche giocare a calcio…” Francesca Facchinetti confida che è esattamente il papà che desiderava essere con i suoi figli, con tutti e tre. Quando poi saranno grandi potranno andare dove vogliono e lui li seguirà a distanza ma al momento il dj è il papà che vediamo sui social, sempre presente. Mentre Francesco Facchinetti chiacchiera con Antonella Clerici in cucina c’è zia Cri che prepara i nidi di rondine e lui ricorda che è un piatto goloso che gli preparava sempre la mamma di una sua ex fidanzata. Un bel ricordo e così ritorna giovanissimo e ha un consiglio per tutti i ragazzi.

FRANCESCO FACCHINETTI E ANTONELLA CLERICI CONSIGLIANO AI RAGAZZI DI ESSERE UNICI

“Non bisogna omologarsi ed essere uguale a tutti gli altri ma bisogna essere unici, come la tua forza Antonella che è stata questa. Per esempio, hai portato anche a Sanremo il tuo essere Antonella”. Facchinetti fa un complimento vero alla conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ma è il suo consiglio ai ragazzi e alle ragazze che magari vogliono proprio le sue parole, perché troppo spesso mancano di originalità, non hanno modo di essere diversi dalla massa.

Anche la conduttrice la pensa allo stesso modo e ai ragazzi consiglia di non fare quello che fanno gli altri, di non comportarsi come gli altri, un esempio semplice: “Le altre fanno la frangia ai capelli? Voi non la fate”. Sarà arrivato il messaggio?

A E’ sempre mezzogiorno impossibile non ricordare il tormentone eterno di Facchinetti, Capitano Uncino. Il paragone con le canzoni di oggi che vanno subito via dalla mente, forse questo è un po’ meno originale.