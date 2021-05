Bianca Guaccero sta bene e può tornare a Detto Fatto per chiudere la stagione

Una bellissima notizia arriva dalla puntata di Detto Fatto in onda oggi 3 maggio 2021. Come saprete questa sarà l’ultima settimana in compagnia del programma di Rai 2 che lascerà il posto da lunedì prossimo al Giro di Italia ( che prenderà il via l’8 maggio 2021). Bianca Guaccero tornerà per le ultime puntate del programma di Rai 2? La conduttrice ha annunciato oggi di essere finalmente negativa. E’ guarita dal covid 19 e a quanto pare già nelle prossime puntate potrebbe tornare a Milano negli studi di Detto Fatto per chiudere la stagione. Immaginiamo che ci saranno grandi emozioni per la conduttrice che già da giorni ringrazia Carla Gozzi e Jonathan che hanno preso in mano le redini del programma di Rai 2 e che hanno portato a casa ottimi risultati dimostrando di essere dei validissimi sostituti. In realtà Bianca c’è stata sempre. In collegamento da casa non è mai mancata anche perchè per fortuna, le sue condizioni di salute sono rimaste sempre piuttosto buone. Per questo motivo la conduttrice ha sempre fatto compagnia, per quello che poteva, al pubblico di Rai 2. Ma non vede l’ora di tornare anche nello studio, anche se per le ultime battute.

Bianca Guaccero pronta per tornare a Detto Fatto

La conduttrice aspetta quasi sicuramente il tampone negativo di conferma che le permetterà di fare ritorno nello studio di Detto Fatto e noi speriamo di vederla magari anche già da domani, visto che il tempo stringe! Infatti come detto in precedenza, Detto Fatto saluterà il pubblico di Rai 2 con la puntata del sabato per cui restano davvero una manciata di puntate per Bianca e per quello che potrebbe essere un arrivederci ( o forse un addio, davvero difficile a dirsi).

Non ci resta quindi che aspettare e noi facciamo il tifo per Bianca e speriamo di vederla prima possibile nello studio di Rai 2.