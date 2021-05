Oriella Dorella, il marito è uscito un attimo e non è più tornato

Deliziosa presenza a Oggi è un altro giorno, Oriella Dorella ospite nello studio di Serena Bortone ha per pochissimi minuti parlato anche dell’ex marito. Ben più felice di parlare del padre ma ha anche ricordato quando gli chiese cosa pensasse di lei. Il papà di Oriella Dorella non aveva dubbi che fosse una figlia speciale ma le disse: “Come donna dovrai trovare un uomo che ama l’articolo”. Sorride e spiega che non è stata molto fortunata in amore, che forse suo padre aveva ragione ma è il modo in cui è stata lasciata dall’uomo che amava che non ha mai compreso. Per la ballerina lui non merita molte parole, è sparito da un momento all’altro, come capita nei film ma per lei era la realtà.

ORIELLA DORELLA SOGNAVA UNA BELLA FAMIGLIA

Era il suo desiderio quello di avere una bella famiglia: “Perché in fondo io non l’avevo avuta e ho conosciuto una persona che ho amato molto, un uomo che ho rispettato molto, eravamo anche molto complici”. Racconta che insieme decisero di adottare due bambini, di avere dei figli adottati, una scelta che sottolinea è importantissima.

“Poi una mattina non c’era più… non dico altro… E’ uscito un attimo e non c’era più e questo mi è dispiaciuto moltissimo”. La Dorella non guarda al passato: “Guardo avanti ma sarebbe potuta andare meglio ma ho vissuto con i miei ragazzi che sono diventati grandi con me”.

In collegamento c’è suo figlio, Oriella si sorprende, è difficile da raggiungere, viaggia tanto, è felice che sia lì per lei. “E’ una mamma meravigliosa anche se ci scanniamo”. Lei non ha dubbi: “Siete i miei grandi amori”.

In tv la sua carriera è iniziata con Gianni Boncompagni e Vittorio Tolenghi. Guarda le immagini mentre danza con Enzo Paolo Turchi, la tv le ha dato tanto, la danza in teatro le ha dato tanto, la vita un po’ meno.