Per Domenica Live ultima puntata e chiusura definitiva? Barbara d’Urso enigmatica

Domenica Live chiude i battenti: la stagione 2020-2021 si conclude con la puntata in onda il 23 maggio 2021 e con i saluti di Barbara d’Urso. Ma che cosa ne sarà del programma per la prossima stagione televisiva? C’è un grande punto interrogativo in quel di Cologno Monzese anche se la conduttrice in questi ultimi mesi ha sempre smentito ogni indiscrezione arrivata da più parti, negando che l’azienda abbia deciso di chiudere il suo programma. Sulle sorti di Domenica Live si è detto di tutto: che chiuderà, che è stato allungato solo per dimostrare che non funziona più, neppure con la diretta di oltre 4 ore. E si è anche detto che ci sono già altre conduttrici pronte a prendere il posto di Barbara d’Urso, Elisa Isoardi su tutte. Ma Barbara, come detto in precedenza, dai suoi programmi ha sempre lanciato frecciate dopo l’uscita di queste notizie. E oggi, che saluta il pubblico? Come ha chiuso la conduttrice l’ultima puntata di Domenica Live, ha dato l’arrivederci a settembre?

Barbara d’Urso salutando il suo pubblico ha ricordato che Domenica Live si chiude come da palinsesti, nel giorno stabilito a inizio stagione. E ha ringraziato il suo pubblico ma soprattutto tutte le persone che hanno lavorato al programma in questi mesi non semplici per tutti, a causa del covid 19. “Ringrazio tutti quelli che hanno messo il cuore insieme a me” ha detto Barbara chiudendo l’ultima puntata di Domenica Live.

Domenica Live chiude o torna a settembre?

“Noi ci vediamo nella prossima stagione di Canale 5 con delle cose nuove assolutamente meravigliose che ci vedranno insieme e poi ovviamente Pomeriggio 5” ha detto la conduttrice. Parole che lasciano quindi aperte diverse strade. Ma senza un vero e proprio arrivederci…Si dedurrebbe quindi che questa sia l’ultima puntata del programma, e che non ci sarà un’altra edizione a settembre. Ma senza un comunicato stampa ufficiale da parte di Mediaset, le nostre sono solo considerazioni. Certo è che se Domenica Live fosse stato confermato, la d’Urso avrebbe detto frasi come “ci rivediamo a settembre con Domenica Live” e invece ha parlato solo di cose nuove e poi di Pomeriggio 5. Una scelta che lascerebbe quindi dedurre che non ci sarà più spazio su Canale 5 per il contenitore domenicale che per 10 anni a tenuto compagnia al pubblico di Mediaset.

Amici di #DomenicaLive si conclude un'altra meravigliosa stagione, grazie per averla passata insieme a noi! 💙



La nostra @carmelitadurso vi aspetta lunedì con #Pomeriggio5! pic.twitter.com/2ttYSpZ4vS — Domenica Live (@domenicalive) May 23, 2021

Impossibile però negare che questi saluti, se davvero fossero quelli di una conduttrice che lascia un programma dopo 10 anni, apparirebbero parecchio sottotono. Non una lacrima, non una emozione, non un servizio di ringraziamento, non una parola in più. Una cosa strana per una professionista che comunque, non lo dimentichiamo, per anni ha dominato nella fascia pomeridiana della domenica, stracciando gli ascolti delle varie Domenica IN andate in onda prima del ritorno di Mara Venier.

Vedremo che cosa succederà nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 in onda questo venerdì, la conduttrice si lascerà andare a qualche considerazione in più? Oppure nel frattempo arriveranno dei comunicati da parte dell’azienda? Non ci resta che aspettare.