Cosa vedere stasera in tv? Per tutte le persone che non amano il calcio e che non hanno nessuna intenzione di seguire la prima gara della nostra nazionale di calcio, ci sono anche altre alternative, ad esempio Rai 2 manda in onda un film in prima visione. Parliamo del thriller Stai lontana da mia figlia, per il ciclo Nel segno del giallo. Non è estate su Rai 2 senza i film gialli che arrivano come sempre puntuali in prime time nel mese di giugno. Oggi in onda una prima visione e non ci resta che raccontarvi qualche dettaglio in più sulla trama del film che vede protagonista Nina, una mamma che ha molte difficoltà nel gestire la sua vita. Ha problemi con l’alcol e questo la porterà a perdere la cosa che più ama, sua figlia.

Scopriamo le anticipazioni e la trama del film di oggi 11 giugno 2021. Stai lontano da mia figlia ci aspetta alle 21,30 circa su Rai 2.

Stai lontana da mia figlia film stasera in tv: la trama del film

Ryan e Nina sono sposati e hanno una figlia, Lisa. Nina però è un’alcolista, e una sera, dopo aver litigato con Ryan che l’accusa di mentire e di non voler smettere, i due si separano. Non è facile per Nina dimenticare tutto quello che aveva al fianco di suo marito e della sua bambina e forse non lo ha mai fatto…Anni dopo Ryan si fidanza con Kristen e i due sono in procinto di sposarsi. Nina però inizia a seguire la figlia con l’intento di riprendersela. Oltre che da Nina, però, la coppia è minacciata anche da Matt, ex fidanzato di Kristen, che ha l’obiettivo di riconquistarla. Di certo i due non si aspettavano di doversela vedere con degli ex tanto ingombranti. Ma come andrà a finire? Non vi riveliamo il finale, per i più curiosi, appuntamento a stasera su Rai 2 con il film in prima visione.

Stai lontana da mia figlia”, di Anthony C. Ferrante con AIex McKenna, Joey Rae Blair, Adam Huss, Juliana Dever.