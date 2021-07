Sarà una lunga giornata per i tifosi italiani quella di domenica. E sarà una giornata tutta da vivere anche su Rai 1 per il pubblico che cerca compagnia dal piccolo schermo. La Rai sceglie di mandare in campo la sua formazione migliore e al momento, i nomi da schierare sono quelli di Roberta Capua e Gianluca Semprini che, con Estate in diretta, stanno facendo un ottimo lavoro. Si sono ritrovati in mano casi di cronaca trattati nei mesi precedenti, notizie drammatiche come la morte di Raffaella Carrà e poi questa finalissima di Euro 2020 di cui parlare. Estate in diretta quindi andrà in onda anche domenica pomeriggio per continuare a informare gli italiani con le ultime news da Londra in attesa della gara che sarà poi giocata alle 21 di domenica sera Wembley.

Estate in diretta in onda anche domenica prima della finalissima Italia-Inghilterra

Ad annunciare questa bella novità è stata Roberta Capua che in una diretta instagram con Davide Maggio ha spiegato che Estate in diretta ci farà compagnia questa settimana anche di domenica! Una puntata più che speciale, interamente dedicata alle ultime da Londra e all’attesa della finalissima di Euro 2020 che andrà in onda dalle 18 circa per 90 minuti (l’inizio e la durata sono ancora in fase di definizione).

Ci saranno quindi contributi sulla nazionale, interviste, e commenti su quello che è stato il percorso dei nostri azzurri in questo Euro 2020. Ottima scelta quella della Rai di non lasciare scoperta una fascia che comunque potrebbe far bene in termini di ascolti nonostante si tratti di una domenica pomeriggio.

Tutti davanti alla tv quindi in attesa di Italia-Inghilterra. Se la semifinale è stata vista da oltre 17 milioni di italiani, per questa finalissima ci aspettiamo almeno il 70% di share con 20 milioni di spettatori a fare il tifo per gli azzurri di Mancini. Vedremo che cosa succederà! Intanto appuntamento con Estate in diretta per le 18 di domenica 11 luglio 2021.