Per Gemma Galgani arriva l’addio a Uomini e Donne? Potremmo vederla altrove

Potrebbe essere davvero un addio, qualcuno direbbe “la volta buona”? E’ ancora presto per saperlo ma a quanto pare, Gemma Galgani potrebbe lasciare, almeno per qualche mese, Uomini e Donne. Il motivo? La dama torinese sarebbe stata corteggiata dagli autori di un altro programma, che dovrebbe andare in onda nel 2022 sempre sui canali Mediaset. Parliamo del La Talpa. Stando alle indiscrezioni lanciate da Comingsoon infatti, la Galgani sarebbe stata scelta per il cast del programma, anche se è ancora presto per le notizie ufficiali. Non è la prima volta del resto che si parla della dama del trono over di Uomini e Donne come di una possibile protagonista di un reality di Canale 5. Per molto tempo si era detto anche in altre stagioni televisive che la Galgani sarebbe stata una naufraga perfetta sull’Isola dei famosi, o che magari avrebbe potuto rallegrare il pubblico di Canale 5 nella casa del Grande Fratello VIP. Molti hanno anche ipotizzato negli anni, di rivederla in tv al fianco del suo ex storico Giorgio Manetti. Ma alla fine mai nessuna delle tante cose di cui si è parlato è stata concretizzata. L’ipotesi di Gemma a La Talpa è parecchio azzardata, dal nostro punto di vista, soprattutto vista l’età della dama. Per quanto Gemma sia giovanile e sempre pronta all’avventura, nel reality ci sono una serie di prove ( almeno stando a quello che abbiamo visto in passato) parecchio difficili da superare.

Mai dire mai però. Se questa indiscrezione è stata lanciata, una base di verità potrebbe realmente esserci.

Gemma Galgani verso La Talpa?

E c’è da dire che il fatto di vedere Gemma a La Talpa, se fosse confermato, non necessariamente potrebbe significare un addio a Uomini e Donne. Le registrazioni del format non sono eterne, mentre il programma di Canale 5 condotto da Maria de Filippi va in onda da settembre a maggio. Insomma Gemma potrebbe persino rientrare a Uomini e Donne galvanizzata da una eventuale nuova esperienza televisiva, chi lo sa!

Il programma del pomeriggio di Canale 5 avrebbe bisogno di una svecchiata e forse anche di meno spazi dedicati alla Galgani. Non sarebbe male una piccola pausa.