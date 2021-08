Barbara d’Urso spiega come sarà il nuovo Pomeriggio 5 al via il 6 settembre: le novità

E’ tutto pronto per la nuova edizione di Pomeriggio 5. Si parte dal 6 settembre ed è Barbara d’Urso, in una intervista a Tv, sorrisi e canzoni, a spiegare come sarà questa nuova stagione del programma di Canale 5 che durerà di meno e sarà incentrato soprattutto sulle news e le informazioni. La conduttrice ha spiegato che il programma è cresciuto, che di anni ne sono passati dalla prima edizione e che è arrivato il momento di cambiare qualcosa, rendere il tutto più moderno e superare il classico concetto di salotto ( cosa che in quel di Rai 1 con La vita in diretta, è stata fatta già lo scorso anno, inutile quindi pensare che quella che vedremo su Canale 5 sarà questa grande rivoluzione moderna, ecco).

Barbara d’Urso rivela come sarà il suo Pomeriggio 5

Nella sua intervista per Tv, sorrisi e canzoni la conduttrice ha spiegato:

Cosa cambierà? Grafica nuova, studio in parte modificato, più moderno e ancora più aperto alla realtà e all’informazione, sigla nuova. Vogliamo superare il concetto di salotto, ormai stravisto ovunque, e anche di opinionisti. Non ci saranno più poltrone e divani ma ci saranno comunque diversi volti conosciuti, in studio o in collegamento, a commentare con me i fatti del giorno dei diversi tipi di cronaca, prevalentemente attualità. Mentre nella prima parte del programma mi collegherò con gli inviati per le ultimissime notizie.

E ancora:

Fare informazione per me è un grande privilegio e una grande responsabilità, sono fiera di farlo grazie alla struttura giornalistica di Videonews. Pomeriggio 5 tocca tanti temi sociali che poi diventano nostre battaglie: i femminicidi, l’omofobia, le violenze nelle case di riposo, gli omicidi stradali. Raccontiamo storie che tengono viva l’attenzione su questi temi, e spesso da queste denunce nascono leggi a tutela degli stessi.

La conduttrice non ha dato nessuna indicazione circa gli orari e sul fatto che il programma durerà di meno. Da quello che si apprende, anche dalla Guida Tv ufficiale Mediaset, Pomeriggio 5 andrà in onda dalle 17,35 ( circa 15 minuti in meno rispetto al passato, bisognerà poi vedere quanta pubblicità sarà inserita nei vari blocchi). Al netto, il programma potrebbe durare circa 40 minuti.