Quarto Grado riparte stasera: si ricomincia con Denise Pipitone e il giallo di Laura Ziliani

Tutto pronto per la tredicesima edizione di Quarto Grado che torna in onda oggi, 10 settembre 2021 dopo aver regalato ultime puntate con ascolti da record tra giugno e luglio. Il programma di Rete 4 è andato in onda anche a luglio, nelle serate calde che hanno visto la nazionale italiana scendere in campo per gli Europei. Una bella sfida che Quarto Grado ha accettato, non perdendo il pubblico degli affezionati, rimasti sintonizzati sulla rete per seguire le ultime notizie dei casi trattati nel programma di Gianluigi Nuzzi. Si riparte quindi oggi, con Alessandra Viero, e la squadra del programma in onda sulla rete di Sebastiano Lombardi. Dai cold case alla cronaca nera di attualità: i temi di questa nuova edizione saranno tantissimi. E purtroppo la cronaca nera ogni giorno fornisce nuovi casi di cui parlare.

La tredicesima stagione di Quarto Grado riparte stasera: i casi di oggi 10 settembre 2021





In apertura dell’approfondimento a cura di Siria Magri, una nuova inchiesta su Denise Pipitone, la bambina di Mazara del Vallo scomparsa nel 2004. I contorni della vicenda non si sono mai chiariti, soprattutto per quanto riguarda le figure di Anna Corona, tornata nel registro degli indagati, e di sua figlia Jessica Pulizzi, sorellastra di Denise. Piera Maggio aveva inviato una diffida al programma di Rete 4, chiedendo che non si parlasse più del caso, non gradendo alcuni contribuiti dati da opinionisti e giornalisti presenti nello studio Mediaset. Ma Nuzzi e la squadra di Quarto Grado, mettendo davanti a tutto il diritto di cronaca, hanno continuato a occuparsi del caso.



Al centro della puntata anche lo sconcertante caso di Laura Ziliani, la vigilessa trovata morta l’8 agosto a Temù, in Val Camonica, dopo che era scomparsa lo scorso 8 maggio. La svolta è arrivata quando sono finite indagate le due figlie della donna ( la più piccola non risulta esser stata indagata) e il fidanzato della primogenita.

L’accusa è quella di omicidio volontario e occultamento di cadavere: il movente sarebbe di tipo economico. Sembra infatti che la trasformazione della villetta di famiglia in un Bed&Breakfast abbia creato malumori e sia stata fonte di accesissime discussioni.



“Quarto Grado” conferma l’intervento di esperti e ospiti: tra questi, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Sabrina Scampini.

Si rinnova, infine, lo stretto rapporto tra “Quarto Grado” ai suoi telespettatori: una community online molto attiva – i quartograders -, che ogni venerdì posta in diretta via social. L’appuntamento è per questa sera alle 21,20 su Rete 4.