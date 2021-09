Da noi a ruota libera riparte: gli ospiti del 19 settembre 2021

La domenica di Rai 1 riparte. Squadra che vince non si cambia nel caso della rete ammiraglia Rai, e per questo tornano in onda i due cavalli di battaglia della rete alla domenica: si parte con Domenica In e poi si va avanti con Da Noi a ruota libera. Una missione non semplice per Francesca Fialdini e Mara Venier quella che le aspetta, soprattutto in queste due settimane con Mediaset che ha il coltello tra i denti. Come saprete infatti, oggi Mara Venier se la vedrà contro Amici 21 ( e potrebbe quindi perdere una fetta di pubblico utile al traino per la Fialdini). Da Noi a ruota libera si sconterà invece con Verissimo che in questa stagione eccezionalmente ( almeno per due mesi) andrà in onda di domenica pomeriggio. Insomma una bella sfida per le due conduttrici Rai. Ma che cosa vedrà il pubblico di Rai 1 oggi nel programma di Francesca Fialdini? Scopriamolo insieme con le anticipazioni, eccole per voi.

Da Noi a ruota Libera: le anticipazioni della prima puntata, 19 settembre 2021

Il programma di Francesca Fialdini, alla sua terza stagione consecutiva, rimane fedele alla sua mission di raccontare in ogni puntata le storie e i racconti di vita di persone che hanno vissuto “a ruota libera”, che hanno seguito fino in fondo la loro natura e dall’altra si arricchisce di nuovi stimoli e nuovi elementi. La diretta darà ancora di più spazio all’attualità, con le “breaking news” che diventeranno materia di approfondimento, commento e informazione.

Parallelamente, Francesca Fialdini andrà in alcuni casi in “esterna” a raccogliere testimonianze significative nell’ottica – che è il fil rouge del programma – di raccontare belle vicende umane di cambiamento. Accanto alla gente comune si inseriranno a “Da Noi…a Ruota Libera”, anche nuovi personaggi, influencer che aiuteranno a sintetizzare il senso delle storie raccontate per farle diventare patrimonio comune. Anche in questa edizione non mancheranno i grandi ospiti, pronti a raccontare qualcosa di cui non hanno mai parlato, condividere esperienze ed emozioni con il pubblico, con nuove idee, che implementano la formula di comedy talk show già utilizzata con successo gli anni passati. In ogni puntata un filo conduttore, un macro argomento approfondito con testimonianze, racconti, contributi di più voci.

Un programma per condividere emozioni ed esperienze, per conoscere e scoprire, sorridere e ascoltare, elegante e familiare insieme. Che non sussurra e non urla, ma parla e ascolta. Ospiti della prima puntata: Arisa, Alba Parietti, Sara Simeoni e la giornalista Lucia Goracci. L’appuntamento quindi con la prima puntata di Da Noi a Ruota libera è per oggi, alle 17,20 su Rai 1.