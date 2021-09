Oggi Reazione a catena chiude con un doppio appuntamento: l’arrivederci

E’ stata una grandissima stagione per gli ascolti di Reazione a catena. Anche questa estate, nonostante l’Italia in zona bianca e il ritorno alla vita normale, il programma condotto da Marco Liorni ha continuato a registrare ascolti da record. Ci sono stati nuovi giochi, nuovi campioni da tifare e purtroppo anche polemiche. Ma il programma di Rai 1 chiuderà alla grande anche l’edizione 2021-2022, una edizione in cui Rai 1 ha battuto quotidianamente, senza nessuna difficoltà, la rete competitor. Anche nel mese di settembre, quando su Canale 5 è tornato Caduta Libera, Reazione a Catena non ha perso la sua leadership e ha continuato a incassare ascolti eccellenti. Oggi, 25 settembre 2021, ultima puntata della stagione per il programma di Marco Liorni. Anzi, per meglio dire, saranno due le puntate trasmesse in questo sabato pomeriggio dalla rete. L’arrivederci quindi raddoppia. Reazione a catena andrà in onda sabato con due puntate e poi, per i saluti finali, appuntamento a domenica pomeriggio, dopo Da noi a ruota libera.

Reazione a catena chiude i battenti: oggi doppio appuntamento su Rai 1

Ebbene si, oggi “Reazione a Catena, il preserale estivo di Rai1 giunto alla sua 15ema edizione, con la conduzione di Marco Liorni, raddoppia. Il sabato 25 settembre il programma andrà in onda dalle 17.25. Come sempre, si giocherà con le parole, mettendo alla prova l’intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana dei concorrenti in studio. Marco Liorni quindi saluterà il pubblico con questa doppia puntata per poi tornare in onda dal prossimo sabato con Italia sì, il programma del pomeriggio del sabato autunnale. E da lunedì invece spazio a Flavio Insinna che apre la stagione de L’eredità.

L’ultima puntata di Reazione a catena ci aspetta poi il 26 settembre 2021 su Rai 1 come sempre alle 18,45 dopo il programma di Francesca Fialdini.