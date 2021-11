L’amore tossico di Simona Marchini, tormentata dal padre di sua figlia

Simona Marchini a Oggi è un altro giorno racconta dell’uomo che credeva fosse un principe azzurro, del primo marito, del padre di sua figlia. Un principe che si è però trasformato presto in altro, in qualcosa che non si sarebbe mai aspettata. “Sentiva il bisogno di dominarmi completamente” spiega Simona Marchini raccontando che era incinta, che il marito le aveva promesso sarebbero tornati a Roma ma lui non poteva abbandonare l’azienda di famiglia, i fratelli, la mamma, ma non aveva il coraggio di dirle la verità. Così lei è tornata a Roma da sola con il pancione di sette mesi, ha avuto da sola sua figlia ed è rimasta a casa dei genitori. “E’ un uomo molto intelligente e colto ma molto manipolatore, mi diceva che ero emotivamente disturbata e fragile. Io stavo male quando subivo questo trattamento e lui mi diceva che era quindi tutto vero, che aveva ragione”. Simona gli credeva, si sentiva confusa: “Non ero né carne né pesce, dovevo chiedere i soldi a mio padre anche per il parrucchiere”.

Simona Marchini a Oggi è un altro giorno

Quel dolore sembra ancora vivo mentre l’attrice racconta: “Ero in imbarazzo, la cosa poi è precipitata, ho voluto una chiarezza definitiva, c’è stata e ha detto che non sarebbe venuto a Roma”.

Lui la esasperava con interrogatori di ore, la sfiniva fino a farle avere una crisi di nervi e lì il padre di sua figlia continuava ad infierire facendole crede che fosse lei ad avere dei problemi mentali.

C’è un messaggio di sua figlia Roberta, così simile a lei, così ironica e piena d’amore per Simona Marchini. “Un tuo pregio è il fatto di sfidare l’impossibile, ricordo quando è nato mio figlio tu eri in teatro e sei riuscita a prendere un aereo e arrivare proprio nell’istante dopo che era nato e fargli la prima foto che ancora conserviamo. I difetti possiamo stare mezz’ora, secondo me ascolta troppo persone che non dovrebbe ascoltare, adesso si è messa anche a scrivere e ruba i mestieri ai giornalisti e scrittori”. Roberta è scrittrice ed è la gioia più grande di Simona.

