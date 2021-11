Che tempo che fa anticipazioni: gli ospiti del 28 novembre 2021

Un’altra puntata con tanti temi da trattare e tanti ospiti che come sempre arriveranno nello studio di Rai 3 per parlare al pubblico italiano. Un’altra puntata da non perdere oggi per Che tempo che fa in diretta dalle 20,30 di oggi con Fabio Fazio e tutta la squadra.

Domenica 28 novembre Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, ci aspetta come sempre in prima serata con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck. E ancora, nel cast fisso del programma anche Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti.

In esclusiva tv: la Presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde. Prima donna a ricoprire la carica di Presidente della BCE, ha assunto l’incarico il 1° novembre 2019 succedendo a Mario Draghi, dopo esser già stata Managing Director del Fondo Monetario Internazionale dal 2011 al 2019 e, in Francia, Ministra dell’Economia, dell’industria e dell’impiego dal 2007 al 2011. Ma non solo, scopriamo nel dettaglio i nomi di tutti gli altri ospiti che stasera saranno nello studio di Rai 3.

Che tempo che fa anticipazioni: tutti gli ospiti del 28 novembre 2021



Gli altri ospiti della puntata saranno: Walter Ricciardi, consulente scientifico del Ministro della Salute. Con il professore si parlerà anche di quelle che sono le ultime notizie di questa variante sudafricana che tanto sta preoccupando il mondo intero. E parleranno di questa situazione anche Roberto Burioni e il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa;

Poi spazio alla musica con Ornella Vanoni, appena uscita con il nuovo disco “Unica Celebration Limited Edition 2022” e protagonista del film-documentario diretto da Elisa Fuksas “Senza fine”. E grande attesa anche per Fedez, live con “Meglio del cinema” e “Sapore”, estratti dal nuovo album “Disumano”.

Per il capitolo cinema, questa sera ascolteremo Pupi Avati nelle librerie con “L’alta fantasia”, romanzo che anticipa l’uscita del suo nuovo film “Dante”; Michele Serra con lo spazio “Le cose che non ho capito”.

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Francesco Gabbani, in radio con “Spazio Tempo”, Serena Autieri, conduttrice del talk-show di Rai1 “Dedicato”, Maurizio Ferrini, Francesco Paolantoni.

