La dolcezza di Silvia Toffanin con Roberto Cazzaniga: “Non so come consolarti”

Questa volta Silvia Toffanin si fa forza, non piange nell’intervista a Roberto Cazzaniga, è lei che deve dargli una mano perché lui è distrutto. Cazzaniga è riuscito ad uscire dalla truffa amorosa di una donna che si fingeva Alessandra Ambrosio, che si faceva chiamare Maya, che ha estorto all’atleta così tanti soldi da averlo lasciato sul lastrico. Cazzaniga ha anche chiesto soldi in prestito agli amici, alla famiglia, ed è per loro che si sente in colpa, sente di averli traditi. Non ha colpe e lo comprende Silvia Toffani che gli chiede di perdonarsi. Sembra assurdo ma Roberto è ben lucido quando confessa che pensava che Le Iene l’avrebbero trovata la sua Maya e l’avrebbero aiutata. Credeva quell’amore fosse reale. “Quando mi hanno detto che non era lei è stato doloroso… E’ brutto che persone così si approfittino di altre persone che ci hanno messo il cuore e anche di più”.

Roberto Cazzaniga a Verissimo

Silvia Toffanin gli chiede se c’è stato un campanello d’allarme, lui è disarmante: “Il campanello c’è sempre stato ma era brava nel rigirare la cosa sul dolore… Purtroppo non tutti siamo uguali e magari altri al mio posto avrebbero smesso prima e io invece sentivo il dolore dall’altra parte e non riuscivo a dire stop, da solo non ce la facevo”.

Roberto oggi non si fida delle persone, non può fidarsi di un altro amore. “Ci vorrà del tempo ma ti devi perdonare perché so che ti senti colpevole. Mi dispiace, non so come consolarti” la conduttrice di Verissimo vorrebbe abbracciarlo, consolarlo, dirgli le parole giuste ma è tutto così chiaro, ci vorrà solo del tempo, la comprensione e l’affetto di tutti.

“Sento di avere tradito le persone che mi hanno aiutato” ripete Roberto Cazzaniga che continua a pensare agli altri e non a se stesso.

