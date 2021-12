Stasera su Rai 1 Maleficent-Signora del male in prima visione

Un appuntamento davvero da non perdere questa sera su Rai 1 con una prima visione. Se non avete ancora visto il secondo capitolo di Maleficent, allora non prendete impegni per il giorno di Santo Stefano! Nel film Disney “Maleficent – Signora del Male”, in onda domenica 26 dicembre alle 21.25 su Rai1, Malefica e Aurora affrontano la complessità dei legami famigliari quando le loro strade vengono separate da un matrimonio imminente, alleanze inaspettate e dall’ingresso di nuove forze oscure. Aurora sembra aver trovato il principe azzurro perfetto, l’uomo che farebbe qualsiasi cosa per lei. E infatti, il suo giovane fidanzato, il principe Filippo, è davvero innamorato della ragazza. Quello che però Aurora non sa è che la madre di Filippo, nasconde cattive intenzioni, sotto il suo sorriso da regina buona…E sarà ancora una volta Malefica a rischiare tutto pur di salvare la cosa per lei più preziosa…

Maleficent-Signora del male oggi su Rai 1 in prima visione

Il tempo è stato gentile con Malefica e Aurora. Il loro rapporto, nato da un tradimento, dalla vendetta e infine dall’amore, è cresciuto ed è forte. Ma c’è ancora dell’astio tra gli uomini e le creature magiche. Il matrimonio di Aurora con il Principe Filippo è motivo di festeggiamenti in tutto il Regno e nelle terre vicine poiché le nozze uniranno i due mondi. Un incontro inaspettato però darà vita a una nuova potente alleanza: Malefica e Aurora si ritroveranno sui fronti opposti di una Grande Guerra che metterà alla prova la loro lealtà e le porterà a chiedersi se potranno essere davvero una famiglia.

Durante la cena di fidanzamento, la regina Ingrid provoca di continuo Malefica mettendola di fronte ai misfatti passati e al fatto che lei e Aurora siano di specie differenti. Quando la regina Ingrid dichiara che considera la principessa Aurora sua, Malefica diventa furiosa, minaccia la corte e si difende violentemente dalla reazione delle guardie ma viene fermata dalla sua figlioccia; il re Giovanni, il padre di Filippo, cade però in un sonno eterno simile a quello cui era stata condannata Aurora. Ancora una volta quindi, è Malefica a passare per cattiva ma in realtà, la vera persona di cui avere paura è un’altra e molto presto la nostra giovane principessa se ne renderà conto!

