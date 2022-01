Un altro boom per Doc-Nelle tue mani 2: ascolti tv d’oro per Rai 1

Qualcuno pensava che ci sarebbe stato un crollo negli ascolti di Doc-Nelle tue mani 2. Il motivo? Molti spettatori si erano detti stanchi del fatto che anche in una serie tv si parlasse di covid. E invece il crollo non c’è stato e questa seconda puntata di Doc, ci ha mostrato, come anche le altre serie avrebbero dovuto fare, quella che è stata la vita nei primi mesi della pandemia. Quando il virus non si conosceva, quando bastava toccarsi gli occhi con i guanti e togliere prima la mascherina per contagiarsi. Ci ha ricordato delle difficili scelte dei medici, costretti a decidere chi intubare o meno, di come migliaia di persone sane, siano morte per questo maledetto covid 19. Finalmente una serie italiana ha avuto il coraggio di andare oltre ed è bello sapere che sono stati quasi 7 milioni gli italiani davanti alla tv a seguire la seconda puntata in onda il 20 gennaio 2022. Ancora ascolti d’oro per la fiction con Luca Argentero, e pazienza se qualcuno ha storto il naso. Mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi, potrebbe servire davvero a poco, molto poco.

Gli ascolti del 20 gennaio 2022: boom per Doc-Nelle tue mani

Veniamo agli ascolti di ieri; la seconda puntata di Doc – Nelle Tue Mani 2 ha interessato 6.709.000 spettatori pari al 30.6%. Su Canale 5 l’incontro di Coppa Italia Roma-Lecce ha raccolto davanti al video 2.651.000 spettatori pari al 10.9% di share (primo tempo: 2.976.000 – 11%, secondo tempo: 2.329.000 – 10%). Canale 5 quindi si piazza sul secondo gradino del podio, facendo quasi un terzo in meno degli ascolti di Rai 1.

Su Rai2 Un Matrimonio da Favola ha interessato 929.000 spettatori pari al 3.9% di share. Su Italia 1 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban ha intrattenuto 1.382.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Il Complotto contro l’America ha raccolto davanti al video 448.000 spettatori pari ad uno share dell’1.9%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.244.000 spettatori con il 7% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 895.000 spettatori con uno share del 5.1%. Nello scontro tra talk ha quindi la meglio il programma di Rete 4.

Su Tv8 Sarah – La Ragazza di Avetrana ( in replica) segna 298.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove Redemption – Identità nascoste ha raccolto 423.000 spettatori con l’1.9%.

