Ascolti Sanremo 2022 terza serata: si vola al 54 %, 10 punti in più del 2021

Aggiornamento con i dati di ascolto del 3 febbraio 2022: si vola con la media di 9.360.000 e il 54,1%. Amadeus porta a casa 10 punto di share in più dello scorso anno. Nel 2021, gli spettatori davanti alla tv erano stati 7.435.000 con il 44.4% di share.

Amadeus non si ferma, inarrestabile e gli ascolti volano di serate in serata. Il Festival di Sanremo 2022 sembra andare avanti per la sua strada forte degli importanti dati d’ascolto che sta macinando giorno dopo giorno: la serata inaugurale con le gag comiche di Fiorello ha registrato 10.9 milioni di telespettatori pari al 54.7% di share; la seconda serata del Festival con la partecipazione speciale di Checco Zalone è salita ancor di più grazie agli 11.3 milioni di spettatori che si sono collegati in media davanti a Rai1 (pari ad un abbondante 55.8% di share). Che cifre ha fatto questa terza sera?

Se Amadeus ha fatto anche stavolta il colpaccio, certamente tutti si aspettano almeno che riuscirà ad aggiuntare e superare le cifre fatte negli ultimi due Festival da lui stesso condotti e diretti: per la terza serata si parlano di 9.8 milioni di spettatori nel 2020 e 7.6 milioni di spettatori nell’infelice edizione 2021.

Ascolti Sanremo 2022: il ‘caffeuccio’ di Drusilla Foer

A far impennare gli ascolti della terza serata di Sanremo 2022 potrebbe esserci sicuramente l’ottima resa in campo di Drusilla Foer: la poliedrica attrice “en travesti” di origini toscane che nel corso della sua partecipazione alla kermesse ligure ha dato dimostrazione di grande ironia, di una ottima presenza scenica ma anche di aver una forma mentis artistica da far invidia alle altre “bellone” del Festival. Sketch, improvvisazione ma anche un interessante monologo finale sulla diversità che – seppur relegato ad un orario molto notturno – ha dato comunque lustro ad alcune disparità sociali senza ricadere in banalità o frasi potenzialmente al centro di disguidi o incomprensioni (com’è accaduto con Checco Zalone e la favola trans).

La serata è stata poi condita da un ricco medley di Cesare Cremonini, con i suoi pezzi più amati di sempre (fra cui l’intramontabile “50 Special” dell’era Lunapop). Spazio è stato dato anche a Roberto Saviano e il suo monologo sulla Strage di Capaci, oltre all’ovvia presenza di tutti e venticinque i brani in gara. Tutto questo cucuzzaro sarà riuscito ancora una volta a far salire l’asticella? Nel dubbio, Drusilla Foer si è bevuta un buon caffeuccio in diretta tv, col cuore.

Ascolti Sanremo 2022: gli ascolti tv del 3 febbraio

La terza serata del Festival di Sanremo del 3 febbraio 2022 ha registrato ascolti pari a…

Prima parte (21.30 – 23.42): 12 milioni 849 mila spettatori, con uno share del 53.2 per cento.Seconda parte (23.46 – 25.46): 5 milioni 455 mila spettatori, con uno share del 56.8 per cento.

Ascolto complessivo: (21.30 – 25.46): 9 milioni 360 mila spettatori con uno share del 54.1 per cento.

