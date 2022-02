Sanremo 2022: classifica terza serata 3 febbraio, ancora Elisa contro Mahmood e Blanco sul podio

Con la conclusione della terza sera di Sanremo 2022, siamo finalmente in grado di leggere la classifica delle classifiche: ovvero la lista dal primo al venticinquesimo posto realizzata sommando i voti di tutte e tre le classifiche in gioco in questa edizione della kermesse musicale ligure, ovvero la Sala Stampa, il televoto del pubblico da casa e la nuova giuria Demoscopica Mille (così ribattezzata in quanto il numero dei membri di questa giuria è composta da mille persone).

La classifica completa della terza serata di Sanremo 2022 non smuove di troppo la sfida due fra Elisa e il duo Mahmood e Blanco; fra i due brani in gara, però, è sempre la coppia di giovani artisti ad avere la migliore, oltre ad aver incassato anche una inaspettata ovazione dal pubblico in sala nel Teatro Ariston. Scopriamo insieme la classifica generale svelata nella terza serata del 3 febbraio di Sanremo 2022.

Sanremo 2022: la classifica completa del 3 febbraio

Partiamo dalla parte bassa della classifica. 25esimo posto per Tananai e il suo “Sesso occasionale”. 24esimo posto per Ana Mena e le sue “Venticinquemila Ore”. Resta alla posizione numero 23 Yuman con “Ora e Qui”. Anche loro fermi alla numero 22 ci sono le Le Vibrazioni con “Tantissimo”. Alla 21 crolla Giusy Ferreri con “Miele”. 20esimo posto per il duo Highsnob & Hu con “Abbi cura di te”, anche loro in discesa rispetto alla scorsa classifica.

Scopriamo chi c’è nella parte centrale della classifica. In calo di quasi dieci posizioni troviamo Giovanni Truppi che con “Tuo padre, mia madre, Lucia” ora è alla posizione numero 19. Risale di due posizioni Iva Zanicchi che conquista il 18simo posto con “Voglio amarti”. Riconferma la sua posizione numero 17 Matteo Romano con “Virale”. Scende di una posizione Rkomi, ora al 16esimo posto con “Insuperabile”. Disastro per Noemi che scelte al 15esimo posto dopo aver sfiorato la top ten solo un giorno fa con con “Ti amo non lo so dire”. Risale di due posti Achille Lauro che dalla 16 ora è alla posizione 14. Supersalita invece per Aka7even che con “Perfetta così” schizza alla posizione numero 13. Superdiscesa invece per Ditonellapiaga ft. Rettore e il brano “Chimica”: erano settime, ore dodicesime. Fuori dalla top ten per un soffio anche Michele Bravi, alla posizione 11 con “Inverno dei Fiori”

La Top 10. Crollo per Darger D’Amico che riparte dalla posizione numero 10 (ma ieri era quarto) con “Dove si Balla”. Posizone 9 per i La Rappresentante di Lista che fa “Ciao Ciao” al terzo posto in quanto scendono al nono. Alla 8 c’è Fabrizio Moro con “Sei tu”. Settimo posto per Massimo Ranieri con “Lettera al di là del mare”. Il sesto posto va a Emma Marrone con “Ogni volta è così”. Netta risalita per Sangiovanni che cresce dalla 13 al quinto posto. Sale anche Irama con “Ovunque sarai”, dal nono al quarto posto.

Il podio. Medaglia di bronzo per Gianni Morandi con “Apri tutte le porte”. Seconda classificata Elisa con “O forse sei tu”.. Svettano al primo posto Mahmood e Blanco con “Brividi”.

