Anastasia Kuzmina: “Mi sento inutile, una briciola” ma sta aiutando tante persone in Ucraina

Anastasia Kuzmina con la voce rotta dall’emozione nello studio de La vita in diretta parla della sua Ucraina, delle persone care che vorrebbe portare via dalla guerra, del coraggio del suo popolo, di quello che sta cercando di fare. La ballerina di Ballando con le Stelle sa che parlarne è uno dei pochi mezzi che ha e che abbiamo per aiutare l’Ucraina. “Io ho tre nonni, mia zia e molti amici, alcuni ballerini, alcuni ex compagni di scuola e una mia amica con la quale sono cresciuta e che adesso ha lasciato la città, ci è riuscita ma ovviamente non dico per sicurezza dove sta andando. Riesco a mantenere il contatto con tutti perennemente ma certo ognuno reagisce in modo diverso…”. E’ evidente il dolore di Anstasia Kuzmina mentre pensa alla sua famiglia che è ancora a Kiev, agli amici, a chi sta cercando di andare via da lì, a chi non ci riesce.

Anastasia Kuzmina ha paura per i nonni in Ucraina

Anastasia Kuzmina è in Italia da 15 anni ma l’Ucraina resta il suo Paese, lì c’è parte della sua vita, della sua famiglia, del suo mondo.

“I miei nonni per ora stanno bene, non si può dire stanno bene ma è nel senso che sono vivi e sani. E’ molto difficile…Mi sento impotente, inutile e molto piccola mi sento proprio una briciolina e tutto quello che posso fare è sentire perennemente come stanno e aiutare le persone a trovare una sistemazione qui in Italia e sto parlando dell’Ucraina. Sono senza parole per quanto è coraggioso il mio popolo”.

Vorrebbe fare di più ma non si rende conto che sta facendo tanto, anche se non basta. Vorremmo tutti fermare la guerra. Il suo dolore è così simile a quello di tante altre persone che hanno paura perché la guerra fa paura, perché a morire sono le persone comuni, chi la guerra non la vuole, chi non sa nemmeno perché sta accadendo tutto questo.