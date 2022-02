Ursula Bennardo torna a U&D e sui social è pioggia di critiche per i presunti ritocchi esagerati

Sembra non aver convinto il make up sfoggiato nella puntata di Uomini e Donne del 28 febbraio 2022 da parte di Ursula Bennardo. Quando la compagna di Sossio Aruta è comparsa sul piccolo schermo, è stata letteralmente travolta dalle critiche. Una pessima abitudine che continua ad accompagnarci e che purtroppo coinvolge spesso molte donne che compaiono in tv e vengono accusate di aver esagerato con i ritocchi estetici. Non a caso, anche la Bennardo, è stata paragonata a Belen: troppi ritocchini che l’hanno persino resa più brutta? L’accusa mossa all’ex dama di Uomini e Donne è proprio questa. Prima di esagerare, a detta di molte spettatrici, era ancora più bella. Va detto che molti commenti, erano anche educati e ci sono state delle persone che hanno semplicemente dato dei suggerimenti, e non hanno voluto offendere. Ma questo argomento si sa, è sempre molto spinoso.

Pioggia di critiche per Ursula Bennardo accusata di aver ceduto troppo al ritocchino

Ad esempio Ida le scrive: “Era cosi carina prima..mah..Io non capisco perché rovinarsi cosi.È uno schiaffo in faccia a chi non ha avuto la fortuna di nascere bella.Lei che lo era ,non contenta,si è voluta rovinare.Questo è quello che poi accade a chi vuole troppo e non si accontenta mai,sembra quasi una punizione.Come Belen ..che giorno per giorno si sta rovinando il viso.” Maria Pia, sempre sula pagina di Uomini e Donne ha commentato: “Ma che peccato, Ursula!!!! La tua espressione prima dei grandi ritocchi eri davvero bella e particolare, eri spontanea davvero. Ora ti sei proprio trasformata completamente!! Non riesco nemmeno più a sorridere per via del labbro che “tira” da morire, e i denti superiori coperti con le faccette? Sembra proprio tu abbia una dentiera ENORME che non ti fa più nemmeno chiudere la bocca!“. Tutte le persone che hanno deciso di lasciare un commento sembrano essere d’accordo su questo aspetto: Ursula era realmente bellissima prima, questi ritocchi non avrebbe dovuto farli. Ma non potrebbe essere solo un trucco venuto poco bene, le luci del programma? I telespettatori non la pensano così.

“Mamma mia come si è conciata . Quelle labbra oscene a dir poco . Non riesce nemmeno a parlare talmente sono super gonfie e brutte . Anche il seno super gonfio. Anche le sopracciglia così le stanno molto male. Ecco perché si e rifatta lui fa i film” scrive una spettatrice sulla pagina FB di Uomini e Donne.

Come dicevamo in precedenza, ci sono anche commenti carini per la coppia: “Ma perché parlare cosi sono una bella famiglia che in tutti modi oggi cerca di tirare avanti al meglio e poi lei non è la prima e non sarà l’ultima a farsi ritocchini…bravi malgrado tutto sono un bell’esempio di famiglia.” Oltre ai commenti sulla pagina di Uomini e Donne, sono arrivati messaggi dello stesso tenore anche sul profilo instagram di Ursula che ha postato le foto scattate nei camerini di Uomini e Donne. E anche in questo caso, purtroppo, le critiche non sono mancate.

In generale però questa volta, più che le offese per la Bennardo, c’erano molti commenti e consigli. Le signore in particolare hanno fatto notare quanto fosse bella prima e si sono dette dispiaciute del fatto che si sia sentita così insicura da arrivare a questi ritocchi eccessivi.