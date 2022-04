Piccolo inconveniente per Barbara d’Urso nel promo di Pomeriggio 5: “Mi avete fatto saltare?”

Un problema tecnico probabilmente e non uno scherzo come per qualche minuto ha ipotizzato Barbara d’Urso. Il pubblico di Canale 5 oggi non ha seguito il promo di Pomeriggio 5 ( in onda generalmente pochi minuti prima del programma) che non è andato in onda. La conduttrice è però comparsa per pochi secondi in tv e si è sentita una frase in una sorta di fuori onda: “Mi avete fatto saltare?” ha detto la conduttrice con una faccia non proprio molto sorridente! Poi però è andata in onda in diretta e ha spiegato quello che stava succedendo anche perchè il video di pochi secondi, sta già diventando virale in rete.

Barbara d’Urso spiega che cosa è successo prima della diretta di Pomeriggio 5

Una puntata iniziata quindi in modo diverso quella di Pomeriggio 5 di oggi, 11 aprile 2022. La d’Urso ha spiegato:

“Benvenuti a tutti! Sapete che io non ho segreti con voi e vi dico tutto. E infatti non posso non raccontarvi cosa è successo poco fa. Ogni giorno poco dopo le 17 io entro nelle vostre case, mi collego con voi e vi racconto cosa vedrete a Pomeriggio5. Vi dico tutti gli argomenti e questo doveva succedere anche oggi.“

La d’Urso ha anche spiegato che pensava di essere su scherzi a parte o comunque di essere protagonista di uno scherzo e ha aggiunto: “ Mi sono messa davanti alle telecamere alle 17 e sono stata ferma per 13 minuti non sapendo cosa stava succedendo. Vi giuro che pensavo di essere su Scherzi a Parte. “

E poi ha concluso, con il sorriso: “Alla fine non sono andata in onda con il solito promo, ma non ci sono problemi, è stato un errore e vi racconto tutto adesso. Ora vediamo di cosa parleremo oggi a Pomeriggio 5”. La puntata piena di cose da raccontare e con tante notizie da dare è poi iniziata regolarmente dopo la soap turca.