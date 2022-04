Roberta Bruzzone e la gelosia del marito a Oggi è un altro giorno

Roberta Bruzzone ospite a Oggi è un altro giorno entra su una base hard rock e dopo aver parlato dell’uomo nero che da bambina voleva scoprire e di quanta poca fiducia abbia sempre avuto negli adulti entra anche suo marito. Massimo Marino e Roberta Bruzzone stanno insieme da 8 anni, il loro è un amore importante da sempre e per sempre, lo confermano entrambi raccontando che sono sempre molto innamorati, che le emozioni, la passione e anche le discussioni dei primi tempi non vanno scemando. Scherzano sulla gelosia di Massimo, la Bruzzone fa credere che suo marito sia molto geloso, soprattutto di Samuel Peron, poi ridono, ovvio che non è così, c’è invece una sana gelosia, anche da parte di Roberta ma niente che faccia male all’altro.

Roberta Bruzzone si racconta a Oggi è un altro giorno

Si è occupata di tanti crimini, vicende che a livello mediatico molti conoscono. Da Erba a Meredith, solo per citarne alcuni, per Roberta Bruzzone è importante scoprire la verità non solo per giustizia ma anche perché sente di potere aiutare altri a non vivere lo stesso dolore. C’è una figura criminale che l’ha coinvolta più di tutte, colpita non solo per l’omicidio, ne ha visti tanti, è Sabrina Misseri. E’ l’idea di colpevolizzare il padre per uscirne libera che l’ha destabilizzata.

Si parla di nuovo d’amore e la nota criminologa si rivela la donna innamorata, romantica ed emozionata che pochi conoscono. Entra in studio anche il marito, Massimo Marino ed è lei che lo presenta: “L’uomo più straordinario della Terra”.

Mostrano tanta complicità, ridono tanto insieme. Samuel Peron, presente tra gli affetti stabili di Oggi è un altro giorno, li conosce da tempo, trova quanto sia incredibile che in tv stiano mostrando la loro vita, il loro amore. Raggiungono il palco per esibirsi insieme, uniti anche dalla passione per la musica, ovviamente rock. C’è anche un’esperienza negativa che Roberta Bruzzone ha vissuto, un amore che non era tale, che le ha fatto male, ma non racconta molto, non perché non voglia, non ricorda molto di quel periodo.