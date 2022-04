Roberta Morise via dai Fatti vostri: “Telefonate piene di bugie, ci hanno mandati tutti a casa”

Non sono passate inosservate le frecciate sganciate, insieme a tutto l’arco, da Roberta Morise da Verissimo, alla Rai. Probabilmente la bella ex naufraga tornerà presto in tv per un nuovo lavoro e magari anche in Rai ma intanto, qualche sassolino dalle scarpe se l’è tolto ripensando al suo recentissimo passato. La sua avventura sull’Isola non è durata moltissimo, il pubblico l’ha scelta come terza naufraga da non salvare, e ora la Morise spera di avere di nuovo un posto, di tornare a fare il lavoro che ama. E nella puntata di Verissimo del 16 aprile 2022, la calabrese ha spiegato: “Sono una donna fortunata, provengo da 17 anni di programmi bellissimi”. E poi ha aggiunto: “Ma vengo da un periodo non sereno, dove per la prima volta in vita mia non ho saputo gestire la fine di un lavoro inaspettata. Ripartire è stato per me impossibile perché non sapevo da dove ripartire”. La Morise, ha poi voluto approfondire, spiegando come mai, non l’abbiamo rivista quest’anno ai Fatti vostri, dove lo scorso anno era al fianco di Magalli ( anche lui messo al momento in panchina).

Roberta Morise lancia una bella frecciata a Rai 2

La coppia formata da Anna Falchi e Salvo Sottile, scelta per la nuova edizione de I Fatti vostri, fa faville e l’azienda sembra aver preso una scelta molto saggia. La Morise però rivela che questo cambio al timone del programma del mezzogiorno della rete, non è arrivato in modo limpido, almeno da parte di chi avrebbe dovuto spiegarle la situazione. E alla Toffanin racconta: “Lavoravamo in pieno Covid nella prima fase della pandemia. Ho salutato il pubblico dicendo “ci vediamo a Settembre” così come mi avevano detto. ” E poi: “Tre giorni dopo la chiusura del programma ho ricevuto una telefonata di bugie dove mi si diceva che non sarei più stata una delle protagoniste del programma per motivi x. Erano bugie ovviamente perché poi si è dimostrato altro.”

La Morise spiega che c’è rimasta male perchè era molto legata a I Fatti vostri, che per lei in qualche modo rappresentava una sorta di palestra. Non se lo aspettava e ha commentato: ” C’era un bel gruppo, si respirava un bel clima, io e Giancarlo (Magalli, ndr) andavamo d’accordissimo. Zio Giancarlo! Ci siamo amati reciprocamente. Ognuno aveva i suoi spazi, condividevamo il programma in maniera serena. Ora a I Fatti Vostri non c’è neanche più Giancarlo, ci hanno mandato tutti a casa.”