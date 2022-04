E’ sempre mezzogiorno: fiocco rosa a casa di Antonella Clerici

E’ felice Antonella Clerici, finalmente l’annuncio di una bellissima notizia. Fiocco rosa a E’ sempre mezzogiorno perché è nata la figlia dello chef Billi: “E’ nata Anais, la figlia di Alessandro e la nipote di Filippo”. I Billis sono al settimo cielo, emozionatissimi e Alessandro racconta che sua moglie Fosca è stata bravissima, che il parto è stato veloce. La piccola ha pochi giorni, una foto mostra tutta la dolcezza e l’emozione del papà che confessa cosa ha provato quando l’ha presa in braccio la prima volta, subito dopo il parto. “Non pensavo perché poi in cucina sono abbastanza severo ma come l’ho presa in braccio mi è scesa subito una cascata di lacrime” e lo chef di E’ sempre mezzogiorno fatica ancora adesso a non emozionarsi. Anche lo zio è contentissimo, anche lui si è associato alla cascata di lacrime: “La vedo così tenera e piccola”. Annuisce Antonella Clerici che però conosce già il seguito e avvisa papà e zio: “Sì poi però peccato che dopo crescono… poi io che ce l’ho in piena adolescenza”.

E’ nata la figlia dello chef Billi

E’ una gran famiglia E’ sempre mezzogiorno e dopo avere annunciato la gravidanza oggi l’annuncio della nascita della piccola Billi. Ma c’è anche un altro motivo per cui Antonella Clerici ha esclamato che praticamente la bimba è nata a casa sua. Alessandro ha ringraziato medici ed infermieri dell’ospedale di Novi, la città è vicinissima a casa della conduttrice.

Solo ottime notizie oggi dal bosco di E’ sempre mezzogiorno, c’è voglia di non fare pensare a tutte le cose negative che conosciamo bene. Antonella Clerici ricorda che sta per iniziare l’Eurovision Song Contest, che quest’anno giochiamo in casa e che magari Mahmood e Blanco potrebbero davvero vincere. Si inizia a cucinare, solo emozioni e tanta voglia di preparare ottime cose ma l’estate si avvicina e bisogna evitare di ingrassare: “Come faccio, io ho una fame…” è la nota dolente per Antonella Clerici.