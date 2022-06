Uno Mattina Estate dal 6 giugno su Rai 1: Ossini e Soave al timone

Si scaldano i motori in vista dell’estate e su Rai 1, dal 6 giugno, cambia tutto. Abbiamo salutato ieri Uno Mattina nella sua classica versione, Storie Italiane con Eleonora Daniele e per quello che riguarda la la programmazione del mattino, anche E’ sempre mezzogiorno. Da lunedì si cambia e arrivano nuovi volti e nuovi programmi per tutta l’estate della rete. Debutta lunedì 6 giugno Tg1 Mattina, il nuovo progetto della mattina di Rai1 che nasce dalla collaborazione tra Tg1 e Daytime. A seguire poi, andrà in onda Uno Mattina Estate con una nuova coppia di conduttori.

Si comincia alle ore 6.30 con la rassegna stampa a cura di un volto del Tg1 per poi proseguire con un’edizione del Tg. Notizie, attualità e approfondimento proseguiranno dalle ore 7.10 fino alle ore 9 nello spazio condotto da Senio Bonini e Isabella Romano. Il nuovo progetto si avvarrà della competenza e del prestigio della Redazione del Tg1 che attraverso il lavoro dei corrispondenti e degli inviati continuerà la sua naturale missione di servizio pubblico tanto più in un periodo storico tanto delicato come quello che stiamo vivendo. Tg1 Mattina potrà contare anche sull’esperienza di autori e giornalisti della direzione del Daytime che debutta proprio in questo palinsesto estivo.

Uno Mattina Estate dal 6 giugno 2022 su Rai 1

Dalle 9 alle 12 sempre su Rai1 sarà il momento di Uno Mattina Estate condotta da Massimiliano Ossini e Maria Soave. Un’edizione completamente rinnovata che nella prima parte, sarà un occhio sul mondo e sul nostro Paese con collegamenti quotidiani dalle sede Rai italiane ed estere e con una serie di approfondimenti sulle opportunità e le sfide da vincere per costruire la ripartenza del nostro Paese dopo questi ultimi anni di emergenza sanitaria. Nella seconda parte di Uno Mattina Estate, a partire dalle 10, Massimiliano Ossini ci condurrà in un viaggio verso un futuro legato alla green economy e alla sostenibilità. Maria Soave, ci farà incontrare in un faccia a faccia quotidiano, donne e uomini italiani che attraverso la loro tenacia, il coraggio e la forza d’animo hanno affrontato e vinto con coraggio le prove della vita. La terza parte del programma, dalle 11 a mezzogiorno, sarà dedicata alla rinascita culturale del nostro Paese con gli appuntamenti dell’estate, dai grandi eventi della musica, all’arte e al territorio.