Weekly parte oggi su Rai 1: cosa vedremo nel fine settimana estivo della rete

E anche nel fine settimana di Rai 1 arriva una novità per la stagione 2022. Si parte oggi. Una finestra aperta sull’estate degli italiani: le vacanze, il turismo, il costume e la società. E’ quello che si propone “Weekly”, che sarà trasmesso nei fine settimana dall’ 11 giugno ogni sabato e domenica mattina alle 8:30 su Rai 1. Pronti quindi per seguire il nuovo programma di Rai 1?

Carolina Rey, che abbiamo potuto vedere in tutta la sua bravura nei giorni dell’Eurovision e Fabio Gallo condurranno il pubblico di Rai 1 nei luoghi più suggestivi, affollati o nascosti del nostro Paese. Ma non saranno da soli in questa avventura televisiva che accompagnerà i telespettatori nei prossimi due mesi. Insieme a loro anche Barbara Di Palma, Samuel Peron e Vito Francesco Paglia ( il giornalista non farà neppure un giorno di ferie, salutato Pomeriggio 5, tornerà in Rai) racconteranno la bellezza e le centinaia di tipicità del Belpaese, l’arte e i luoghi speciali che fanno dell’Italia una delle mete più ambite dal turismo internazionale.

Weekly parte oggi sabato 11 giugno 2022: è il programma del week end della rete

Sabato 11 giugno in uno dei collegamenti da Taormina saranno ospiti i ragazzi del Volo. Non mancheranno le notizie, affidate alla giornalista Rai Cora Boccia che nella prima puntata seguirà l’attualità con temi come “guerra e carovita” in Italia e nel resto del mondo con ospiti in studio e in collegamento da Kiev e dalla sede Rai di Berlino e servizi di approfondimento delle notizie più rilevanti della settimana. Un occhio puntato anche sulle nuove generazioni con una rubrica curata da Savino Zaba che affronterà le problematiche giovanili mettendo in primo piano lavoce dei ragazzi. Uno spazio dedicato all’oroscopo affidato alla professionalità stravagante di Antonio Capitani. Tra le interviste quella all’ex schermitrice Margherita Granbassi che sta per iniziare una nuova avventura televisiva, in più inchieste e un po’ di musica con una “morning band” che ci aiuterà a incidere la colonna sonora della prossima estate.