Drusilla Foer: chiude il suo Almanacco ma lei tornerà su Rai 2?

In questi giorni, il pubblico sta apprezzando il nuovo programma di Rai 2, con la conduzione di Drusilla Foer. Partito molto bene con una media di 800 mila spettatori, il programma nel tempo, ha perso ascolti strada facendo. I risultati sono molto altalenanti: si passa dai 400 mila di media ai 600 mila. Non ci sono quindi molte certezze soprattutto se si considera che probabilmente nelle prossime settimane, visto il caldo, vista la voglia di andare in vacanza e staccare tutto, e spegnere anche la tv, gli ascolti potrebbero scendere ancora. Un peccato perchè l’Almanacco del giorno dopo di Drusilla Foer su Rai 2 è un programma che si lascia guardare. Elegante, ironico, divertente che regala pillole di saggezza e momenti di riflessione. Drusilla è quasi perfetta, una piccola pecca, in alcuni momenti, non si stacca bene dal gobbo e sembra leggere faticosamente alcuni dei contenuti del programma. Per il resto, Drusilla, è perfetta. Non a caso, secondo le indiscrezioni date da Tvblog, che potrebbero essere confermate o smentite a breve, Drusilla avrebbe comunque un posto nella nuova Rai 2 che sta prendendo forma e che si prepara a una stagione televisiva molto diversa da quella che si è appena chiusa. Drusilla Foer quindi dovrebbe tornare, anche senza Almanacco. Il programma infatti, così come lo stiamo conoscendo in questi giorni, dovrebbe andare in onda solo nel periodo estivo. Per Drusilla poi, un nuovo format, tutto da scoprire, a partire da settembre sempre nella fascia pre serale della rete.

Drusilla Foer tornerà su Rai 2 con un nuovo programma?

In attesa di conoscere tutti i dettagli suoi nuovi palinsesti Rai, arrivano i primi rumors su Drusilla e sul suo futuro sulla seconda rete. Pare che la conduttrice, resterà sempre nella stessa fascia, puntando anche sul fatto che il pubblico ha imparato a conoscerla, ma con un genere di programma diverso. Rai 2 avrebbe scelto di mettere di parte i telefilm delle 20 per dare spazio a una sorta di quiz. Un programma diverso, un game show sotto forma di quiz, durante il quale i concorrenti, tramite delle domande, dovrebbero scoprire che cosa si nasconde dentro a una scatola. Il programma potrebbe chiamarsi Box appunto, scatola. Il programma potrebbe andare in onda tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre.