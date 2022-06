Vorrei dirti che è il nuovo programma di Elisa Isoardi: la conduttrice torna nella domenica di Rai 2

Per Elisa Isoardi è tempo di tornare in Rai. Ma questa volta non solo da concorrente di un talent, come era successo con Ballando con le stelle. Questa volta si scende in pista ma si fa sul serio. Nell’autunno di Rai 2 la conduttrice avrà un programma tutto suo. Elisa Isoardi sarà al timone di Vorrei dirti che, è questo il titolo del nuovo programma in onda di domenica alle 15 del pomeriggio. La prima puntata di Vorrei dirti che andrà in onda domenica 11 settembre ( partirà quindi con una settimana di anticipo rispetto al pomeriggio domenicale di Rai 1 che vedrà il ritorno di Domenica IN e di Da noi a ruota libera il 18 settembre). Come sarà questo nuovo programma di Elisa Isoardi? La conduttrice, in questa nuova avventura, sarà protagonista insieme a delle persone comuni.

A metà strada tra il factual e l’emotainment, “Vorrei dirti che…” è lo show in cui Elisa Isoardi viaggia per tutta l’Italia alla ricerca di storie emozionanti da raccontare. Non solo, nel corso della puntata si cucinerà per portare in tavola un menu unico e speciale, per una persona speciale. Un po’ C’è posta per te senza busta ma con la tavola apparecchiata!

Vorrei dirti che è il nuovo programma di Elisa Isoardi per Rai 2: come sarà

In ogni puntata la conduttrice si trova nella città in cui abita il protagonista: una persona comune, con una storia molto toccante, che ha contattato il programma perché vuole ringraziare o chiedere scusa a un proprio familiare. L’obiettivo è quello di preparargli un pranzo indimenticabile che trae ispirazione dai ricordi domenicali d’infanzia e dalle ricette entrate a far parte del patrimonio di famiglia.

Elisa e il protagonista devono decidere i piatti che andranno a comporre il menù del pranzo. Le ricette e gli ingredienti sono scelti in base ai ricordi e ai gusti del destinatario. Si recano quindi al mercato rionale della città per acquistare gli ingredienti necessari. La spesa è un’ottima occasione per parlare con la gente del luogo e raccontare i prodotti tipici del territorio. La conduttrice e il protagonista rientrano a casa. Ad attenderli in cucina c’è una sorpresa: un cuoco amico di Elisa che li aiuterà a preparare la ricetta al meglio.

Lo chef varia di puntata in puntata, in base al territorio in cui abita il protagonista. Il destinatario della sorpresa è stato convocato con una scusa a casa del proprio familiare. Elisa e il destinatario si accomodano a tavola assieme al protagonista per condividere il pasto e tornare indietro con i ricordi. L’atmosfera è estremamente conviviale, e tra una portata e l’altra emerge un ritratto ancora più intimo e profondo dei protagonisti di puntata. Alla fine del pranzo, arriva il momento più sentito: viene letta una commovente lettera di ringraziamento o di scuse. Al termine della giornata si torna in viaggio verso la prossima storia…Appuntamento quindi a settembre per scoprire come sarà questo nuovo programma e se il pubblico apprezzerà!