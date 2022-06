Sing Sing Sing è il nuovo programma di Stefano de Martino su Rai 2: come sarà

Stefano de Martino sempre più volto di Rai 2. Dopo la stagione invernale tra Stasera tutto è possibile e Bar Stella, il conduttore torna in onda questa estate al fianco di Andrea Delogu con il Tim Summer Hist ma gli impegni non sono terminati! De Martino infatti sarà impegnatissimo con la preparazione di uno dei nuovi programmi di Rai 2. Una rete che, in vista della prossima stagione televisiva cerca di rinnovarsi, con molte proposte per il suo pubblico. Tra queste anche Sing Sing Sing, il nuovo programma che vedrà Stefano de Martino protagonista. Una grande prima serata musicale, ricca di giochi e performance, in cui intrattenimento, varietà e game si fondono, debutterà nella prima serata di Rai 2 dal 26 settembre. Per Stefano de Martino questo non sarà il solo impegno, il conduttore infatti, tornerà anche nella seconda serata di Rai 2 con Bar Stella. Ma come sarà il nuovo programma condotto da Stefano de Martino? Scopriamolo con le prime anticipazioni.

Sing Sing Sing è il nuovo programma di Stefano de Martino su Rai 2

Il nuovo programma di Stefano de Martino andrà in onda dal 26 settembre al 31 ottobre. Sing Sing Sing, è il riadattamento italiano dell’omonimo format che ha conquistato l’America, che sarà condotto da Stefano De Martino. Sing Sing Sing è l’evoluzione del game show musicale, che viene arricchito da momenti di intrattenimento e spettacolo, il tutto con toni da feel good comedy. In ogni puntata gareggeranno alcuni personaggi famosi che, divisi in due squadre, dovranno cimentarsi in una serie di performance live canore e in altri giochi in un clima di grande divertimento e allegria. In America il programma è andato in onda con grande successo su NBC, condotto da Jimmy Fallon ( il titolo originale del format americano è That’s my Jam). Nel programma statunitense, seguitissimo, gli ospiti sono di primissimo livello ( vi facciamo giusto un nome Ariana Grande ), sarà interessante anche vedere se su Rai 2 sbarcheranno protagonisti amati e conosciuti dal pubblico o se vedremo sempre gli stessi volti.