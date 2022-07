Nei tuoi panni è il nuovo programma di Mia Ceran su Rai 2: come sarà

Il pomeriggio di Rai 2 cambia volto e linguaggio. Nella prossima stagione non ci sarà spazio per Detto Fatto, che ha chiuso i battenti nel mese di maggio ma ci saranno due nuovi programmi in onda dalle 15 in poi. Alle 17, subito dopo Bellama’ andrà in onda Nei tuoi panni un programma tutto nuovo affidato a Mia Ceran. Come sarà questo nuovo programma? Il 28 giugno, come saprete, sono stati presentati a Milano i palinsesti per la nuova stagione Rai e sono state date anche le prime anticipazioni che ci raccontano qualcosa in più su questi nuovi programmi. Possiamo quindi dirvi qualcosa in più sul nuovo programma di Mia Ceran.

Nei tuoi panni a settembre su Rai 2: le anticipazioni

Il modo migliore per comprendere l’altro? Mettersi nei suoi panni! Partendo dalla famiglia contemporanea, di ogni tipo (tradizionale, allargata, con figli adottati, molto numerose, miste, arcobaleno, senza figli, green…), ciascuna con le proprie questioni da affrontare e cercare di risolvere, Mia Ceran conduce un esperimento immersivo inedito, che attinge ai linguaggi del docureality con una parte di approfondimento in studio.

Ogni settimana sarà protagonista una famiglia e ogni giorno un membro della famiglia prescelta prenderà il posto di un altro dello stesso nucleo (il marito al posto della moglie, la moglie al posto della figlia adolescente, la figlia al posto del fratello), il tutto raccontato tramite rvm ( un po’ Boss in incognito un po’ Cambio moglie). Dallo studio, Mia Ceran, i suoi ospiti e i protagonisti dello scambio commenteranno il filmato e la conduttrice fornirà, attraverso degli esperti – psicologi, insegnanti, consulenti di gestione economica familiare ma anche di cucina o di fai da te – consigli pratici e soluzioni rispetto alle criticità emerse. Lo stesso pubblico a casa avrà, così, elementi utili per imparare a gestire i rapporti familiari, le entrate, avere controllo e autocontrollo sulla tecnologia, avere cura della propria casa, di sé e degli altri. Nel corso del programma, inoltre, Mia Ceran racconterà anche storie nuove e intense – seguendone l’evoluzione settimana dopo settimana – legate alle questioni più contemporanee, come il bullismo, la gravidanza assistita e l’accoglienza dello straniero. L’obiettivo è centrare temi di per sé universali che riguardino tutti e aiutino a superare le criticità, stimolare la comprensione e la volontà d’imparare e andare oltre a qualche limite, mettere in discussione il proprio punto di vista sugli altri e sulle proprie relazioni: mettersi concretamente nei panni degli altri. Appuntamento al 12 settembre 2022.