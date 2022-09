Quarto Grado i casi di oggi 16 settembre 2022: le ultime su Liliana

Una nuova puntata di Quarto Grado ci aspetta oggi su Rete 4: ecco tutti i casi del 16 settembre 2022

Si riaccendono le luci nello studio di Quarto Grado che è tornato in onda con le puntate in diretta già la passata settimana. Tornano Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero con le storie di cronaca, con le ultime notizie, con i grandi gialli irrisolti. Venerdì scorso il programma ha dedicato ampio spazio alla notizia della morte della Regina Elisabetta e ha cambiato la scaletta, cosa che potrebbe succedere anche oggi. Nella seconda parte però ampio spazio ai casi di cronaca più seguiti e commentati. In particolare nella puntata di Quarto Grado in onda oggi 16 settembre 2022, si tornerà a parlare di uno dei gialli più misteriosi di questo ultimo anno. La morte di Liliana Resinovich: che cosa è successo alla donna? Si è davvero suicidata, e prima di farlo ha vagato per 2 settimane per le strade di Trieste senza essere vista?? Oppure è stata uccisa e poi anche congelata prima di essere portata nel parco, dove il suo corpo è stato ritrovato?

Quarto Grado i casi di oggi: si torna a parlare di Liliana

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Liliana Resinovich, la donna ritrovata senza vita in un bosco vicino casa, a Trieste, il 5 gennaio scorso. Chi indaga sul caso continua a porsi una domanda: la 63enne si è suicidata o è stata assassinata?

Un mistero che per il momento non è ancora stato risolto. I familiari di Liliana non credono alla pista del suicidio e sono convinti che qualcuno l’abbia uccisa o costretta a togliersi la vita ma vogliono la verità e vogliono che la procura dia loro tutte le risposte del caso.

La storia di Alessandra Matteuzzi uccisa dal suo ex



Al centro della puntata anche il caso di Alessandra Matteuzzi, la donna di Bologna, che lo scorso 23 agosto è stata vittima di femminicidio per mano del suo ex fidanzato Giovanni Padovani che la perseguitava da tempo dopo la fine del loro rapporto. L’uomo, dopo l’inziale silenzio, ora si sta mostrando collaborativo con gli inquirenti. L’appuntamento quindi con Quarto Grado è per la prima serata di oggi su Rete 4.