Daniele Bossari a Verissimo racconta la sua lotta contro il tumore alla gola, i primi sintomi

Un cancro terribile per Daniele Bossari, non era operabile, racconta come l'ha scoperto

Daniele Bossari racconta del cancro alla gola, un tumore scoperto lo scorso marzo, non operabile. L’ha salvato la chemioterapia, la radioterapia, e a Verissimo racconta tutto. Un’operazione gli avrebbe portato gravi menomazioni. Tutto l’ha fatto cambiare, crescere ancora una volta, lo racconta perché pensa che possa fare bene ad altri come hanno fatto bene a lui le parole di chi c’era già passato, come il racconto di Fedez. La terza rinascita per Daniele Bossari, 48 anni fa allo svezzamento la diagnosi di celiachia, non era come oggi poi però tutto è andato bene, è bastato togliere il glutine, come oggi è ben noto. Poi la depressione di qualche anno fa e pochi mesi fa la scoperta del cancro alla gola.

Daniele Bossari a Verissimo racconta del cancro alla gola

“Fino al 10 marzo stavo bene senza alcun disturbo poi mi sono svegliato con un gonfiore alla gola, un linfonodo. Il medico mi ha prescritto un antibiotico ma dopo due settimane non passava ma biopsia ed esame istologico hanno dato un esito che fa tremare la gambe, ti senti mancare, ti annebbia la vista… è una cosa grave ma la prima cosa che devo dire è che la scienza offre la possibilità di guarire”.

Daniele Bossari non poteva mangiare, era limitata la quantità di cibo che poteva buttare giù ma anche i sapori erano tutti pessimi. Ancora oggi non sente i sapori. La stanchezza c’è ancora oggi, non riesce a fare sport. Si sente leggero perché sa che il peggio è passato, c’è una pagina bianca da scrivere di nuovo. Anche l’udito non è ancora lo stesso di prima. Bossari racconta tutto con il sorriso sulle labbra, ha sconfitto il tumore, questo conta. E’ tornato al lavoro e ha una voglia immensa di fare tutto, non rinuncia più a nulla.

I momenti di fragilità sono stati tanti, la preghiera è servita a lui e a sua madre. Con il padre si sono sciolti in un affetto reciproco che li ha avvicinati; oggi si sentono al telefono tutti i giorni e si dicono quanto si vogliono bene. Filippa Lagerback è stata ed è la sua roccia, da sempre. Sa che è fortunato ad averla sempre accanto, è anche dietro le quinte di Verissimo, l’ha sempre vista forte, entra, è la sorpresa per Daniele, sono meravigliosi insieme, un esempio di forza. Daniele mostra il suo cellulare, nella cover ci sono i quadrifogli che Filippa trovava ogni volta che c’era una tappa importante da superare. E’ la regina dei quadrifogli, lei non ha mai smesso di sorridere per amore di Bossari.