Maria de Filippi striglia Francesco Niente, gli altri giudici sono durissimi. Mutandine non piace

Prima polemica a Tu si que vales. Nella puntata del 17 settembre 2022, Maria de Filippi striglia Francesco Niente

Maria de Filippi difficilmente si arrabbia o critica le esibizioni dei concorrenti di Tu si que vales ma ieri, nella prima puntata, non ha resistito. Del resto, in ogni edizione del programma di Canale 5, c’è il concorrente che genera la polemica e ieri è successo con Francesco Niente, che si è presentato sul palco con la sua Mutandine, non riscuotendo molta simpatia, anche se a suo dire, l’obiettivo era quello di avere 100% di no, anche se questa tesi non ha convinto i giudici che hanno usato parole molto forti per l’uomo. Ha parlato di un passato da attore, poi ha deciso di esibirsi con la sua Mutandine, una performance però, che non ha davvero convinto i giudici. Nessuno ha approvato e Maria de Filippi, ha avuto modo di dire la sua, strigliando il concorrente che però, almeno a giudicare dalla reazione, non sembra aver capito molto, visto che ha lasciato il palco, dicendo che quello a cui ha partecipato, è un programma troppo superficiale che non capisce la sua arte. “Rappresento il niente che c’è in ognuno di noi” aveva detto il concorrente. Il problema è il testo della canzone però.

Maria de Filippi demolisce Francesco Niente

Tra i versi della sua Mutandine: “Donna cambia mutandine. Non mangiano mai, non bevono mai, non sognano mai, non dormono mai”.

Teo Mammuccari ha commentato: “Imbarazzante. Non c’è né simpatia, né umiltà. Una roba fastidiosa“. Rudy Zerbi l’ha letta come una “provocazione fine a se stessa”. Francesco Niente ha detto di reputare Mutandine “geniale”. Zerbi non ci sta: “Non ci freghi, non ci stai raccontando niente che noi non sappiamo. Il pubblico non è stupido”. Ed effettivamente, come ha fatto vedere poi Maria de Filippi, 97 persone hanno detto no a Francesco Niente.

La più dura è stata comunque Maria de Filippi: “Da un lato mi dispiace dirti che non mi è piaciuta, ma il testo Mutandine per quanto demenziale e provocatorio, poi uno lo canta no? L’idea che una donna sia ridotta a delle mutandine, mi fa un po’ impressione. Capisco la provocazione, ma queste provocazioni hanno un po’ stufato. Quando mi dici che facevi l’attore e poi dici che ora fai il portiere mi dispiace, niente contro il lavoro del portiere e la sua dignità, ma magari il tuo sogno era fare l’attore.“

Il concorrente di Tu si que vales ha provato quindi a spiegare: “È un pezzo di 23 anni fa. Il mio personaggio è controverso, si nutre delle offese. Devo provare a fare altro? Io faccio già altro. Io provo a portare in scena un fallimento, altrimenti non sarei venuto qua a 50 anni a fare Francesco Niente. Sarei venuto 20 anni fa a recitare l’Inferno di Dante che so a memoria. Dai caz**. Se avessi il 100% di no, sarei contentissimo. Godo. Il no rafforza quello che sono”. La de Filippi però non è sembrata convinta di queste parole e ha ricordato al concorrente che se si presenta a 50 anni davanti a delle telecamere e si esibisce è perchè è in carca di consensi, altrimenti sarebbe rimasto a casa sua.