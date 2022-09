Che disastro Bellama’ un programma flop che piace forse solo al conduttore

Sono più che imbarazzanti gli ascolti di Bellama' un programma che dovrebbe essere chiuso il prima possibile

L’entusiasmo travolgente con cui Pierluigi Diaco entra nello studio di Bellama’ come se stesse per condurre la serata degli Oscar è davvero apprezzabile. Peccato però che poi vada in onda un programma brutto ma talmente brutto che non si riesce neppure a spiegare, mentre se ne parla, che cosa dovrebbe essere. Un talk di parola che non è un talent che però mostra il talento dei protagonisti che poi parlano e partecipano a un quiz ma che siccome non ci sono soldi per rispondere alla bella prof si usano dei pupazzi che emettono strani suoni…Ecco la sintesi di Bellama’ è una frase senza senso, come quella che abbiamo scritto qui, perchè il programma di Diaco è un programma senza senso. E che cosa abbia convinto chi prende le decisioni a mandare in onda nel pomeriggio di Rai 2 per oltre due ore qualcosa di simile, resta un mistero, un grande mistero. Che Bellama’ piaccia solo a Pierluigi Diaco e ai parenti di quei poveri ragazzi che passano due ore del loro tempo in tv e ai parenti dei boomer, un po’ zimbelli, un po’ luce guida per i giovani, è cosa parecchio evidente. E se la prima settimana, quel cero accesso per la partenza ritardata di Uomini e Donne, ha fatto il suo, permettendo di tenere una media abbastanza dignitosa, con il ritorno della De Filippi ( quella vera, quella che sa condurre, quella che ha idee, quella che sa cosa manda in onda), le cose sono cambiate. Già lunedì gli ascolti di Bellama’ erano stati più bassi del solito, ma c’era la giustificazione: il funerale della regina Elisabetta seguito in tutto il mondo e anche in Italia, con grandissimo interesse. Ieri però la solfa è stata la stessa: ascolti sotto il 3 % di share ( e ricordiamo che lo share è già più alto dello scorso anno per via dei nuovi sistemi di misurazione) e media sotto ai 300 mila spettatori. Numeri da chiusura, se non fosse un programma così pompato,così pubblicizzato. Che poi, la soluzione per Rai 2, sarebbe molto semplice da attuare: basterebbe prolungare Ore 14 che quanto meno, un suo pubblico lo ha ma soprattutto, si avvale di idee e di contenuti ed è un programma con un suo senso logico. Dare a Milo Infante un’ora in più di programma e poi mandare in onda un bel telefilm e il caso è risolto.

Che disastro Bellama’

Non solo ascolti. Perchè uno potrebbe pensare: bhè è un programma che parla di social, di instagram, di Facebook, di Tik Tok, spopolerà da questo punto di vista creando anche un dibattito sui social tra i giovanissimi che ascoltano loro coetanei parlare in tv. E invece…Sapete quanti tweet con l’hashtag dedicato al programma su Twitter sono stati postati ieri? Meno di una decina ( uno era quello dell’account ufficiale di Rai 2). Il programma è così brutto e poco interessante, che non genera neppure un dibattito sui social, perchè non c’è davvero nulla da dire se non che Bellama’ merita di essere chiuso il prima possibile.