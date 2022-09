Il dolce addio di Uomini e Donne a Manuel Vallicella

Il dolce e doloroso ultimo addio da Uomini e Donne per Manuel Vallicella, morto a 35 anni

“La mia storia parte da dove sai…Dai sussurri e le accuse a labbra chiuse. E, e Da un sogno sigillato in una lacrima ai tatuaggi come scudo sulle vene per non scordare mai, attraversando un’epoca” è questa la frase di una canzone di Tiziano Ferro che è stata scelta per salutare oggi Manuel Vallicella. Un dolcissimo ricordo, con una canzone che sembra esser stata scritta per lui da Tiziano Ferro, Manuel che dietro a quei tatuaggi, nascondeva tutte le sue insicurezze. Forte si, ma anche tanto fragile, e chissà, che quei tatuaggi non abbiano fatto credere a tutti che Manuel, come un guerriero, ce l’avrebbe fatta, con il suo scudo e la sua armatura, ma senza chiedere aiuto a nessuno. Purtroppo, Manuel non c’è più. E’ breve il ricordo, è breve ma intenso l’omaggio che la redazione di Uomini e Donne oggi ha fatto all’ex corteggiatore e tronista del programma di Canale 5. “E non ti ho chiesto niente e mi sembravi Dio. Tu mi hai guardato e detto “Ti seguo fino a dove vuoi, anche in un’altra vita”. Però la storia non riesce a mediare Il destino di chi visse per amare” continua così la canzone scelta come sottofondo musicale per quelle immagini di un Manuel che, sei anni fa, cercava nel programma di Canale 5 l’amore.

“Piangi quanto vuoi tanto

Io di te ricorderò il sorriso

E mi dispiace dirlo

Ma il destino ci ha tradito“

continua così la canzone scelta per l’ultimo addio a Manuel che nello studio di Uomini e Donne si era fatto conoscere, che aveva dimostrato le sue debolezze ma anche la sua grande educazione e il rispetto per le persone a cui voleva bene. Tutto l’amore per la sua mamma, la persona più importante della sua vita, andata via forse troppo presto, difficile da accettare per Manuel che non ha trovato nessuna via d’uscita.

L’ultimo saluto di Uomini e Donne a Manuel Vallicella