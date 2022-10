Anna Kanakis, la sorpresa del marito la lascia di stucco

Anna Kanakis non avrebbe mai immaginato niente del genere da parte del marito

Il marito di Anna Kanakis entra nello studio di Oggi è un altro giorno sulle note di “A Te” di Jovanotti e l’attrice resta di stucco. La Kanakis si emoziona, suo marito è l’unico capace di commuoverla, di renderla così felice da avere le lacrime agli occhi. Anche Marco Merati Foscarini ha gli occhi lucidi, abbraccia sua moglie e si stringono in un abbraccio che diventa un dolce lento. “Questo abbraccio e questo ballo è la più bella dichiarazione d’amore” anche Serena Bortone è emozionata mentre Anna Kanakis ancora non crede a ciò che sta vivendo. “E’ un uomo così riservato che vederlo qua…” si asciuga le lacrime, fino a un attimo prima aveva parlato di forza svelando di non avere fragilità, di non avere nemmeno un gran dolore per l’assenza di suo padre.

Anna Kanakis a Oggi è un altro giorno

“18 anni di amore assoluto e cosa significhi te lo dice la parola… mio marito è il mio complice ma io pensavo non esistesse. Io ero sempre con lo scudo alto e lui con la sua semplicità di raccontare se stesso senza darsi importanza, perché quelli li scartavo…” così l’ha conquistata.

Marco ha voglia di raccontare di sua moglie, del loro grande amore: ha scelto lei perché ha capito subito che c’era una chimica. “E da lì è stato un andare avanti. Mi sono messo in testa… e anche velocemente, perché ci siamo sposati in tre mesi, ho capito che la strada era quella perché abbiamo lo stesso modo di pensare. Lei è una donna intelligentissima e io un po’ meno, parliamo di tutto e non riusciamo a non dialogare”. Quando vedono le altre coppie che non parlano si chiedono come facciano a stare insieme. Sanno che hanno ancora tanta strada insieme da fare per crescere ancora. Nessun colpo di fulmine perché, dice Marco, quelli non durano tutta la vita. Serena Bortone intuisce allora che lei sbaglia tutto. Risate miste alle emozioni, perché entrambi hanno ancora gli occhi lucidi.

“Lui è il mio primo lettore, Marco è un uomo di finanza..” a lei direbbe subito se quello che scrive non gli piace ma si affretta a ribadire che la sua Anna scrive così bene che è difficile non sia brava. Una sorpresa dolcissima che ha svelato ben altro del carattere e della vita di una donna apparentemente dura.