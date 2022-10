Simona Cavallari e l’amore: “Ce l’ho fatta anche io, sono guarita”

Simona Cavallari è guarita, a Verissimo racconta della separazione da Daniele Silvestri e del suo nuovo compagno

Simona Cavallari a Verissimo nella puntata del 22 ottobre 2022 racconta del suo nuovo compagno ma anche dell’ex, Daniele Silvestri. Una storia d’amore finita ma restano i loro tre figli e un legame che sono riusciti a recuperare. Come sono i rapporti con Daniele è la domanda di Silvia Toffanin. “Abbastanza buoni, con Daniele va abbastanza bene – e rivela – la mia ex suocera era a cena a casa mia l’altra sera, abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto” si intuisce molto di Simona Cavallari con questa risposta, il suo desiderio di essere una madre che riesce a dare tanto ai figli, anche se ha avuto momenti difficili. Il lavoro che la portava via da casa, soprattutto dopo la separazione era doloroso non restare con i suoi bambini ma ha dovuto farlo.

Simona Cavallari a Verissimo

“Il padre dei miei figli non è stato molto presente perché con il suo lavoro non ha potuto ma c’è sempre stato quando nell’adolescenza ho avuto bisogno di aiuto e siamo sempre stati molti uniti nell’educazione, ha sempre detto ai nostri figli che se lo dicevo io andava fatto”.

Racconta felice della nuova storia d’amore: “Oggi finalmente vivo un amore sereno, lui si chiama Giovannino”. Una foto di coppia e Simona Cavallari confida che cercava uno sguardo come il suo; anche lui è del segno del Leone, come Daniele Silvestri ma con lui sente che andrà avanti. E’ felice, lo conferma mentre racconta che il suo compagno ha capito il suo valore: “Finalmente a 50 anni ce l’ho fatta anche io. Sono arrivata a un’età in cui sono più matura e so quello che voglio ma so anche che se dovesse finire non ho paura, non c’è più quella dipendenza, sono guarita”.

L’attrice che ammiriamo da tanti anni non ha bisogno di aggiungere altro, ha avuto momenti duri non solo con la separazione ma anche nella crescita dei figli, ha affrontato anche periodi in cui la depressione voleva toglierle il sorriso ma ce l’ha fatta e oggi è più bella che mai.