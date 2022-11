La Rai “censura” il caso Montesano: a Storie Italiane si parla di tutto ma non della squalifica

Nella puntata di Storie Italiane di oggi si parla di Ballando con le stelle ma non di Enrico Montesano: una sorta di censura voluta dalla Rai sul caso del giorno?

Come di consueto, anche nella puntata di Storie Italiane in onda oggi, 14 novembre 2022, si è parlato di Ballando con le stelle. Nel programma di Eleonora Daniele, si è parlato di tutto, tranne che del caso del giorno, ossia della squalifica di Enrico Montesano. Era successo a dire il vero già ieri, quando durante il talk di Domenica IN, non si era fatto nessun accenno alla polemica che già divampava dalle 11 del mattino, dopo il post della Lucarelli. Ma se in qualche modo Mara Venier poteva essere giustificata dal fatto che la Rai stesse decidendo che cosa fare, oggi non si capisce per quale motivo, non si sia fatto neppure un accenno alla questione su Rai 1, nel programma in cui si parlava appunto di Ballando con le stelle ( facciamo notare che neppure la Fialdini in diretta ieri, aveva accennato alla questione). Insomma una sorta di censura apprezzata da qualcuno, che reputa che di Montesano non si debba più parlare, no gradita da altri. Alcuni spettatori fanno notare che forse Milly Carlucci avrebbe dovuto metterci la faccia oggi e spiegare al pubblico qualcosa. E invece, almeno nello studio di Storie Italiane, si è fatto finta di nulla. Una richiesta ben precisa dei vertici Rai ?

La questione è molto delicata, considerando anche il fatto che Enrico Montesano, oggi ha annunciato che questa vicenda non si chiude così e che sarà affidata ai suoi legali.

In Rai non si parlerà più di Enrico Montesano?

Eppure una buona fetta di pubblico, quello che non segue i social, quello che non si informa sul web ( in pieno target di Ballando con le stelle) sabato sera si chiederà che fine abbia fatto Enrico Montesano. Ci chiediamo quindi, sarà direttamente Milly Carlucci a dire qualcosa o magari se ne parlerà prima, a La vita in diretta programma di Alberto Matano che è uno dei protagonisti di Ballando con le stelle? Forse sarà il tavolo del programma di Rai 1 condotto da Matano, ad aprire e chiudere la vicenda? Per il momento non abbiamo indicazioni in merito ma sembra davvero strano, vedere decine di persone parlare di un programma, e ignorare praticamente in toto, quello che sta succedendo. Come è successo nella puntata di Storie Italiane oggi, con uno spazio dedicato a Luisella Costamagna, un altro a Gabriel Garko, poi alla Zanicchi e a Biagiarelli. E Montesano?

La Rai ha scelto di non dare più spazio alla vicenda? Purtroppo però quello che è successo non si può cancellare.