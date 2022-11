Annamaria Bernardini De Pace a Belve risponde sull’addio a Francesco Totti

Annamaria Bernardini De Pace risponde alla domanda su Totti, la scelta di non assisterlo più nel divorzio contro Ilary Blasi

Il gossip anticipa sempre un po’ tutti e tutto ma Annamaria Bernardini De Pace, la nota avvocatessa divorzista, questa sera sarà a Belve e sarà lei a dire la sua anche sul caso Totti. Ha rinunciato all’incarico, ha rinunciato ad assistere Francesco Totti e Francesca Fagnani non poteva perdere la domanda sul pettegolezzo del momento. Tutto quanto ruota intorno a Francesco Totti e Ilary Blasi finisce sui giornali ma la Bernardini De Pace evita di aggiungere altro o forse fa anche di più. La vedremo nella puntata di stasera su Rai 2 alle 23. A Belve la domanda se per lei sia stata una liberazione o un dispiacere lasciare l’incarico. E’ Davide Maggio ad anticipare le risposte del legale, anche sull’addio a Francesco Totti.

La risposta di Annamaria Bernardini De Pace su Francesco Totti

“Ma Totti chi?” è la sua prima risposta. Non fa nemmeno terminare la domanda alla Fagnani e sorridendo conferma che non dirà nulla avvalendosi della facoltà di non rispondere.

Quando il suo nome è stato affiancato a quello dell’ex calciatore, subito dopo l’intervista di Francesco Totti al Corriere della Sera, qualche personaggio famoso ha detto qualcosa di troppo. Ricordiamo Gabriele Muccino, la sua ex moglie aveva come legale proprio la Bernardini De Pace che a Belve riascolta le parole del regista “Schiaccia la vita delle persone come noci”. La sua spiegazione a questa affermazione è semplice: “Ha perso tutto, è normale e l’ho già querelato”. Archiviato anche questo caso ha raccontato anche che Asia Argento non ha mai saldato il conto e non desidera più difenderla, anche perché a suo dire “può mai sembrare una vera vittima a qualcuno?”.

Ne ha anche per Selvaggia Lucarelli: “Non ha forza, nonostante si chiami Selvaggia. Vorrei vederla più coraggiosa nell’affrontare le donne e darle un minimo di collaborazione… Con le donne non è coraggiosa, non l’ho mai sentita incoraggiare o apprezzare una donna“.