Alexia racconta l’amore per il nipote di Giorgio Armani e le loro figlie

La vita privata di Alexia, l'amore per il nipote di Giorgio Armani, racconta tutto a Verissimo

Tra Alexia e il nipote di Giorgio Armani è stato un colpo di fulmine, lo racconta la cantante a Verissimo. Alexia svela la sua vita privata e Silvia Toffanin conferma che sono una famiglia meravigliosa. Un amore arrivato dopo il primo Sanremo, lei era fidanzata, le propongono per il prossimo festival di indossare Armani, la cantante accetta e la invitano alla cena di presentazione. E’ lì che aspettando l’arrivo del nipote di Giorgio Armani e si ritrova davanti l’uomo della sua vita, era lui, Andrea Camerana. Il fidanzato dell’epoca aveva deciso di non andare, non gli andava di partecipare alla serata. Ed ecco che è accaduto ciò che non avrebbe mai immaginato, il vero colpo di fulmine, l’amore che le ha cambiato la vita.

Alexia a Verissimo

“Dopo qualche mese abbiamo cominciato a sentirci, intanto la storia con il mio ex stava scemando. È così che ci siamo ritrovati innamorati pazzi, persi” e lo ripete più volte perché dopo 17 anni di matrimonio sono sempre innamorati. Alexia racconta ed è una continua dichiarazione d’amore a suo marito, anche quando confida che lei è più grande e lui la prende in giro. “Siamo felici. Ci lavoriamo ogni giorno, perché l’amore è un lavoro, ma siamo felici” con tutta la fatica che può esserci dietro una storia d’amore così lunga e importante il risultato è il volere stare sempre insieme.

Ammette di essere una mamma severa, tosta, perché desidera che siano ragazze forti, istruite, che abbiano non solo dei valori importanti come l’onestà e il rispetto per le persone ma anche una educazione di rilievo. “Voglio creare in loro una struttura per renderle capaci di affrontare questo mondo. Devo dire che ho creato due mostri perché ogni tanto a noi scappa una battutina e loro ci riprendono. Sono contenta perché sento che stanno venendo su con la testa come voglio io”.