Benedetta Parodi e Fabio Caressa, l’ultima litigata questa mattina in treno

Benedetta Parodi e Fabio Caressa litigano di continuo, l'ultima questa mattina in treno per colpa di lei

Benedetta Parodi e Fabio Caressa stanno insieme da 25 anni, sono una coppia esempio per molti, non sono gelosi e hanno tanti altri pregi da condividere ma a Oggi è un altro giorno raccontano della loro ultima lite. Hanno litigato questa mattina, in treno, mentre arrivavano a Roma per l’appuntamento di oggi con Serena Bortone. “Non siamo gelosi, non ci soffochiamo, la cosa bella di un rapporto è che deve fare bene all’uno e all’altro, ci sopportiamo e ci supportiamo, tutte e due le cose” ma Benedetta Parodi e Fabio Caressa litigano di continuo. Anche Cristina Parodi nel suo messaggio alla coppia conferma che si amano tantissimo ma che litigano anche tantissimo.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa come Sandra Mondaini e Raimondo Vianello



L’ultima volta che Caressa si è arrabbiato con sua moglie è questa mattina, racconta che Benedetta ha sbagliato posto del treno e che con fare poco carino ha fatto spostare due persone, loro molto gentili, sua moglie per niente. Alla fine la Parodi ha capito che era lei ad avere sbagliato ma in tutta risposta si è infastidita col marito, dandogli la colpa di mettere la valigia dove non doveva. Benedetta Parodi ammette che questa mattina era un po’ nervosa. Quando litigano è lui a fare il primo passo, lei è capace di tenere il muso anche una settimana e lui non capisce il motivo perché nel frattempo ha già dimenticato tutto. Era un po’ nervosa lo ammette, l’importante è chiedersi scusa ma Canessa scopre che gliele sta facendo in diretta le scuse.

Confermano il patto del pigiama e della tuta: “Vero sì ma tu l’hai disatteso non era prevista la tuta in casa…” ribatte Caressa. Stanno insieme da 25 anni ma la ciabatta no e in casa Benedetta usa solo le scarpe da ginnastica: “Sono quelle che uso soprattutto in casa anche se può capitare anche di uscire con le stesse sneakers”. Fabio preferisce stare scalzo ma mai in pantofole. Sono i loro piccoli segreti.